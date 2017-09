Europa prohíbe a Monsanto pisar el Parlamento Europeo

De todos los lobbys que presionan para que tu alimentación sea la que a sus empresas les interesa, uno de los más feroces es Monsanto. Pero Europa ha tomado una decisión histórica: los lobbistas de Monsanto tienen prohibida la entrada después de la votación de ayer en el Parlamento Europeo.

Los motivos ya no podían ignorarse más. Monsanto había sido acusado de interferir en los informes científicos en los que se apoyarían las regulaciones sobre el empleo del glifosato. Helmut Greim, Colin Berry y Alan Boobis fueron los autores de los llamados “Intertek Papers”, unos artículos pagados por Monsanto para atacar el informe de la IARC (International Agency for Research on Cancer de la OMS) sobre el glifosato que determinaba su potencial cancerígeno en humanos. En él se decía que el estudio de este organismo había obviado dos estudios alemanes que apoyaban el uso de glifosato. La agencia lo negó en un tribunal de San Francisco y la resolución está pendiente.

Así las cosas, los parlamentarios han dictaminado, por primera vez en la historia, una normativa para prohibir el acceso de las empresas a las reuniones celebradas en Bruselas o Estrasburgo, así como usar los recursos digitales o las instalaciones.

“Quien ignore las leyes de la democracia pierde sus derechos como lobbista en el Parlamento Europeo”, dijo Philippe Lamberts, presidente de los verdes. “Las corporaciones americanas también tienen que aceptar la función de control democrático del parlamento. Monsanto no puede escapar a esto”.

El portavoz del presidente del parlamento, Antonio Tajani, ha afirmado que los líderes de todos los bloques parlamentarios respaldaron la votación ayer por la mañana. El proceso formal todavía está pendiente.

Los parlamentarios se indignaron con Monsanto porque rechazó una audiencia organizada con los comités de medioambiente y agricultura, junto con académicos, legisladores y activistas. En la audiencia se iban a escuchar las acusaciones hacia Monsanto por injerencia en estudios reguladores sobre la seguridad del glifosato, el principal ingrediente de su herbicida más vendido, el RoundUp.

Como siempre, la respuesta de Monsanto da que hablar. En una carta del gigante agroquímico hacia los parlamentarios a la que ha tenido acceso The Guardian, se decía que “el Parlamento Europeo no es un lugar apropiado” para discutir dichas acusaciones.

“La audiencia puede ser vista como el último intento de los que se oponen a las prácticas agrícolas modernas para influenciar y frustrar los procesos reguladores científicos de Europea como les convenga”, señalaba el presidente de Monsanto, Philip Miller. “Hemos observado con alarma creciente la politización de la renovación del glifosato, un procedimiento que debe ser científico pero que en muchos aspectos ha sido secuestrado por el populismo”.

Las palabras de Miller quieren caer como una cortina que cubra sus tipos de procedimientos, su ciencia particular, el tipo de presión e intervención que hasta hoy podía ejecutar a su gusto. Pero ahora ya no lo podrá hacer en el Parlamento Europeo.

[Vía The Guardian]