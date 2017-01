Domino's: de hacer “pizzas de cartón” a superar el rendimiento en bolsa de Google

En 2010, Domino’s Pizza era poco más que una cadena cutre de pizzerías. La opinión de los consumidores sobre sus pizzas no podía ser peor. Se consideraban, literalmente, "trozos de cartón" con salsa de tomate e ingredientes con sabor a plástico.

Pero, lejos de pasar de las críticas, en Domino’s decidieron aprovechar la mala opinión que se tenía de ellos para darle la vuelta. Contrataron a Patrick Doyle como nuevo director general y realizaron varios anuncios en los que los empleados salían leyendo las malas opiniones que se vertía sobre ellos.

Acto seguido, diseñaron una estrategia basada en atraer a todos aquellos que les criticaban. Cambiaron sus recetas y, en apenas siete años, han conseguido resultados increíbles.

Tal y como remarca Charlie Bilello, analista y fundador de Pension Partners, Domino’s ha superado el rendimiento en bolsa de Alphabet (la empresa madre de Google).

Two revolutionary companies went public in the summer of 2004. These are their returns...Google (Alphabet): +1,555%Domino's Pizza: +2,401% pic.twitter.com/lteHpxwvS3