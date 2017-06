Descubren bacterias fecales en el hielo de Starbucks, Costa Coffee y Caffe Nero

Sólo vemos el 20% del hielo que conforma un iceberg. Pero, ¿y si ese 80% no fuera hielo puro sino que contuviera algo de… heces? Pues eso es lo que podría estar flotando ahora mismo en muchos vasos de café helado. “Nadie se fija en el hielo”, ha dicho Margarita Gómez Escada, la microbióloga de la Universidad de Leeds Beckett cuyo descubrimiento ha dejado al Reino Unido en shock: se ha encontrado materia fecal en el hielo de Starbucks, Costa Coffee y Caffe Nero.

La BBC anunciaba que había hallado estos resultados en una investigación llevada a cabo por el equipo del programa Watchdog, que trata sobre cuestiones que repercuten a los consumidores y que se emitió la noche de ayer. Y las cifras son preocupantes en este país que es el tercer consumidor de hielo del mundo, por detrás de España y Estados Unidos: 7 de cada 10 muestras del hielo servido en Costa y 3 de cada 10 muestras tomadas en Starbucks y Caffe Nero estaban contaminadas con bacterias fecales.

“Los niveles que se encuentran en el agua del grifo son extremadamente bajos, unos 10 microorganismos por mililitros, pero aquí hemos encontrado centenares de mililitros”, dijo Margarita Gómez Escada, que lanza la hipótesis que la contaminación tuviera origen en unas manos sucias o unas máquinas de hielo o cubiteras mal limpiadas.

Desde el Instituto Quadram de Biociencias, su investigador líder Rob Kingsley, comentaba para The Guardian que el hallazgo era extremadamente preocupante. “Los coliformes son un indicador de contaminación fecal que indica esencialmente que cualquier cosa que hay en las heces puede estar en ese hielo. En algún punto ha habido un fallo en la higiene o en la fuente de agua usada para este hielo”.

Por su lado, el doctor Tony Lewis del Chartered Institute of Environmental Health dijo que “estos patógenos oportunistas son fuente de enfermedades humanas”, refiriéndose a un tipo de bacterias que no suelen afectar a las personas sanas pero sí a los inmunodeprimidas. “Tenemos que poner esto en contexto. (...) Que no cunda el pánico, porque no se puede generalizar a partir de unas muestras tan pequeñas como estas”.

Pero, realmente, el hielo es el gran olvidado cuando en realidad mueve más de 470 millones de euros solamente en territorio español, según informaba la Asociación de Productores de Hielo Alimentario de España para El País en 2015. También lo confirmaba un estudio de Nielsen: el hielo ha sido el producto que llega a venderse un 57% más cuando empiezan los meses de verano. Eso se traduce, por ejemplo, en un crecimiento del 1.781% entre 2007 y 2014, según informaba la cadena de supermercado Eroski.

¿Qué debería saber el consumidor?

Por un lado, tener claro que es conveniente desechar cualquier bebida que haya comprado en un bar cuyo hielo tenga algún tipo de sabor. Así lo indica la OCU, que en este documento explica que debido al proceso de desmineralización al que se somete el hielo y la falta de aditivos que los conserven es fácil que se contaminen. En el caso de que queramos comprar una bolsa de hielo, habrá que asegurarse que los cubitos se mantienen a una temperatura de congelación, que las bolsas están enteras y que los frigoríficos están limpios. Además, indica que es mejor abstenerse de tomar hielo al viajar a países en los que el agua del grifo no cumpla las condiciones higiénicas necesarias.

Para quien quiera saber más sobre cómo conseguir un hielo de la mejor calidad, que atienda a las recomendaciones de Javier Escarabajal, bartender de la coctelería Torre Rosa de Barcelona: "es preferible que el hielo tan duro, claro y transparente como sea posible, tallado en forma de diamante o de esfera para tener un deshielo lento y aguar menos las bebidas".

Y recuerda que tal vez el sector de la coctelería sea el que le preste más atención al hielo: "hay hielo hecho y tallado de manera artesanal y también existe el hielo industrial que puede llegar a costar 5 euros por pieza. En ciudades como Londres, Hong Kong o Tokyo hay especialistas en cortar hielo e incluso hay coctelerías donde el tallado del hielo es toda una ceremonia, como la que lleva a cabo el gurú del hielo Hidetsugu Ueno en el High Five de Tokyo".

[Vía The Guardian]