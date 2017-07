Esta es la brillante respuesta de un bar tras recibir una reseña sangrante en TripAdvisor

No sé si puede haber peor pesadilla que esta: ir a un bar, que no te guste nada, quejarte acaloradamente y que como venganza, el barman decida inspirarse en ti para nombrar a un nuevo elemento de su menú. Pues esto es lo que le ha pasado exactamente al usuario de TripAdvisor Wayne S después de postear su diatriba sobre el bar The Old Butcher’s, que decía así:

“Escuché hablar de este lugar y pensé que me dejaría caer por allí para tomar algo y probarlo. Es una antigua carnicería y todavía mantiene su aspecto, con baldosas de un blanco brillante en las paredes, los asientos eran incómodos, no estaba seguro si se suponía que tenía que ser un bar o un restaurante, para ser honestos, no me parecía ni lo uno ni lo otro, ⅔ de una pinta de cerveza servida en una copa arrogante, ¿qué cojones está mal con las jarras? El propietario se pavonea por ahí en peto, y si tuviera la oportunidad de ver su reflejo seguro que se miraría bien".

"¿Que si comería allí? Jamás, si de todos modos solamente tienen cangrejo en el menú! ¿Que si volveré a beber algo allí? Nunca más. ¿Lo recomendaré? Solamente para aquellos que quieren ser taaaaan modernos (como se piensa que lo es el dueño) que quieren ver cómo pasa el tráfico en esta zona gris y apagada del pueblo”.

Los del The Old Buthcer’s han contestado así:

"Gracias a Wayne S por su reciente reseña de nuestro encantador no-bar/restaurante. Sus palabras inspiradoras le han valido un puesto en nuestro menú; ¡felicidades, Wayne! Estamos muy contentos de presentar nuestro nuevo cóctel, que tendremos por un tiempo limitado, “El peto arrogante”. Esperamos veros pronto en nuestra zona gris y apagada del pueblo”.

Por lo visto en pocos días, el cóctel en honor a Wayne el gruñón es todo un éxito.