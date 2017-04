Cresta de gallo ahumada con salsa agridulce de telebasura

Si alguien vuelve a decir "rock n'roll" una sola vez más en un programa de cocina me estallarán los sesos contra la pantalla del televisor. Lo pienso una y mil veces después de cada nuevo formato gastronómico que atiborra el prime time de todas las cadenas televisivas en España. El rock aplicado a la cocina es una metáfora de parvulario de los cocineros de la tele para hacer referencia a un plato sin emoción, riesgo ni personalidad. Son palabras fuera del mundo de la cocina que a los guionistas y a los productores de televisión les encantan colar en el discurso de los cocineros entre humillación y humillación. Suben el share de audiencia y, de rebote, crecen los ingresos publicitarios.

A veces me pregunto cómo haría un programa de cocina Alfonso Arús, mente maravillosa de la pequeña pantalla que no cree en guiones. Defiende que la televisión -la buena televisión- se masca sin ataduras del papel porque un guión técnico o escaleta no puede predecir lo que dirá un entrevistado ni predecir una acción sorpresa. Por eso su guión está en su cabeza y todo lo que ocurre depende de las órdenes que anota en una tableta digital conectada al control de realización. No diré que es la única manera de hacer televisión ni la más actual. Pero funciona. Y la audiencia lo acompaña fielmente desde hace eones

Tampoco me imagino a Karlos Arguiñano siguiendo a raja tabla las pautas de un realizador mientras explica chistes malos entres receta y receta. La vieja escuela nunca muere y lo tiene claro: la televisión -de nuevo la buena televisión- engancha por sus imperfecciones perfectas. Los productos bien acabados aburren. Mejor dicho: apestan a precocinado.

Algo así padecen en silencio los programas de gastronomía de la televisión actual donde la obsesión por el formato pone en jaque a los chefs que aceptan unirse al circo. Y es que pocos espectadores sabrían contestar en qué restaurante trabaja Dabiz Muñoz, Chicote, Jordi Cruz o los hermanos Torres. En cambio todos saben en qué programa aparecen y lo bien que ridiculizan a restauradores, cocineros y jóvenes aprendices. Al final poca cocina y mucho show business. No es casualidad que varios chefs aseguran off the record que la perversión de su oficio ha empezado ante las cámaras. Es por culpa de la telelvisión que a los cocineros les llamamos chefs; como si la palabra cocinero se quedara corta. Es más, un famoso chef vasco francés que ahora triunfa en París va más allá y considera que dejan de ser cocineros de verdad. Game over. Más dinero y más anuncios de vajillas y cuchillos de lujo. Pero eso ya es otra cosa.

Hablando con el idioma directo de la cocina: el Dabiz Muñoz rockstar que se cree que todo "lo revienta" y que viste a sus empleados con camisas de fuerza no me interesa lo más mínimo. El David Muñoz bien escrito y viajero que nos lleva a sus rincones favoritos de Asia y nos describe sus sabores con pasión me lo creo y lo compro a ciegas.

El Alberto Chicote que hace de hermano mayor con las mentes débiles de restauradores desesperados repitiendo el mismo arco narrativo hasta la saciedad me hace bostezar. El Chicote exjugador de rugby que placa a a estafadores disfrazados de cocinero en pseudo-restauranteses es adictivo y engancha.

Los hermanos Torres y sus recetas ochenteras donde lo de menos es distinguir quien es quien de los gemelos porque nos importa un pimiento logran que cambie de canal. Los hermanos Torres que viajaban por carreteras perfumadas con estiercol de vaca buscando las mejores recetas de la gastronomomía española eran un gustazo.

O el Jordi Cruz con abdominales de portada de revista que pretende ir de niño malo en Masterchef no lo compro. El Jordi Cruz que enseña trucos de alta cocina a los buenos aspirantes es más que interesante y recomendable.

Y por ultimo, me reservo la opinión sobre los programas de cocina con niños porque no soy padre y no quiero parecer el hombre del saco. Sólo diré que me parece un formato peligroso. Ah, y el mejor antibaby que nunca podrá inventar una farmacéutica.

¿No se puede hacer un buen programa de cocina en televisión sin traicionar al oficio de cocinero?

Si nadie lo remedia, la burbuja gastronómica en televisión ya ha activado la cuenta atrás hacia la autodestrucción. Ahora sólo falta saber a cuántos cocineros mediáticos les pillará con la bomba de relojería entre las manos con el "badaboom" final que puede acabar afectando a lo que más quieren: sus propios restaurantes.

Dejando de lado los programas de recetas al uso que existían, existen y existirán, el resto de formatos deambulan entre la indecisión, el esperpento y el ridículo espantoso. Entonces, ¿no se puede hacer un buen programa de cocina en televisión sin traicionar al oficio de cocinero? Complicado, pero no imposible. No en vano Anthony Bourdain en su gran libro "Confesiones de un chef" habla del espíritu de ron, sodomía y látigo. Una mezcla de orden militar inquebrantable y caos que destrozaría los nervios de cualquier aspirante a cocinero que se cree la pantomima del oficio que muestra la televisión. Alcohol, sexo y gritos: una trilogía salvaje que se cumple en restaurantes de medio mundo que pondría los pezones erectos a cualquier productor de televisión. Sería algo así como un baño de realidad televisado que evitaría depresiones y bajas laborales prematuras de jóvenes insensatos.

Una de las frases del libro dice: "Levanta la cabeza. La mayoría de tus compañeros de cocina o son adictos al sexo, alcohólicos, se drogan o las tres cosas. Así que es fácil que caigas en alguna de las tres cosas o que te odien". Programazo asegurado que firmaría el mismísimo Alfonso Arús. ¿Qué? Ya estás enganchado al programa y aún no hemos vuelto de publicidad, ¿verdad?