La asombrosa predicción sobre el futuro de la alimentación de Richard Bramson

“Creo que en unos 30 años ya no necesitaremos matar animales y que toda la carne será limpia o fabricada con vegetales, tendrá el mismo sabor y será mucho más sana para todo el mundo. Un día miraremos atrás y pensaremos lo arcaicos que eran nuestros abuelos matando animales para comérselos”.

Estas eran las palabras de Richard Branson, el magnate británico dueño de Virgin, en el blog de su empresa. Venían a colación de su reciente inversión en Memphis Meats, una de las empresas que, como ya explicamos, lidera la carrera para elaborar carne sintética a precios razonables.

Así explicaba sus razones para apostar en esta industria pionera:

“Cuando mi di cuenta de la locura mundial que supone comer carne, dejé la ternera hace años. La principal razón que me empujó a ello fue la degradación de la selva, y mis ojos cada vez eran más sensibles a las prácticas de los ganaderías y los mataderos. Rápidamente vi que no echaba de menos la ternera, que hay tantas alternativas que mis hábitos no se vieron afectados."

"Sé que dejar de comer ternera (u otras carnes) no es el camino que tomará todo el mundo, así que siempre he apoyado las investigaciones para encontrar una manera sostenible de alimentar al mundo sin el continuo impacto negativo para el medioambiente”.

“Igual que las carnes limpias, la adopción de dietas basadas en proteínas en lugar de en carnes convencionales puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a combatir el cambio climático. Además, podrían reducir el coste de los alimentos en los países en desarrollo, donde la comida es escasa”.

¿Tendrá razón Branson? Esperemos que sí.