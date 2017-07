Médicos de EEUU alertan que comer placenta entraña un grave riesgo para el recién nacido

Imagínate este menú: de primero, ensalada de encurtidos orientales; de segundo; arroz con setas; y de postre, placenta.

Placenta cruda en macedonia, a la plancha como una crêpe, al vapor como un mochi o deshidratada como una fruta. La placenta lleva años en auge por sus supuestas propiedades, pero un reciente informe del Centro para el control y la prevención de enfermedades de EE.UU. (CDCP) afirma que su consumo podría presentar un peligro para el recién nacido.

El estudio ha tomado como ejemplo el caso de un bebé de Oregón que nació sano pero se enfermó al poco tiempo con una infección bacteriana que podría haberlo matado, unos estreptococos del grupo B. La investigación concluyó que esas bacterias provenían de las píldoras de placenta que la madre había empezado a consumir tres veces al día después que su bebé naciera, y que se las habría transmitido mediante la leche.

“No hay ninguna regulación para procesar la placenta para su consumo”, afirmaron los autores del informe, ya que la Food and Drug Administration no controla los productos de la placenta, que como cualquier otro tejido humano es susceptible de estar colonizado por enfermedades y bacterias.

La compañía, cuyo nombre no se indica en el estudio, afirmó haber “limpiado, cortado y deshidratado la placenta entre 46ºC y 70ºC, triturada y enfundada en unas 115-200 cápsulas, y guardadas a temperatura ambiente”. Pero esto no fue suficiente para matar a las bacterias.

El bebé pudo sobrevivir gracias a un tratamiento con antibióticos pero el informe recomienda que las madres no consuman la placenta, por mucho que las hermanas Kardashian lo hicieran cuando dieron a luz o que los muchos mamíferos también se la coman.

“Tenemos muy poca información sobre la materia y los estudios existentes no muestran ningún beneficio ni tampoco respaldan los beneficios que se le otorgan”, dijo para Vox Catherine Spong, del National Institute of Child Health and Human Development.

[Vía Vox]