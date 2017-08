El abuelo de 'Up' existe y ha construido una piscina para los niños del barrio

Un anciano que pierde a su esposa termina soportando el vació gracias a la vitalidad contagiosa de un niño. Es el argumento de ‘UP’ –película de Pixar– y la historia de Keith Davison, solo que en el último caso le animan niños a pares.

Este exjuez de 94 años y residente en Minnesota ha construido una piscina en su jardín para que la disfruten padres e hijos de su vecindario y, de esta manera, llenar un poco la soledad que dejó su esposa Evy, fallecida a causa del cáncer en abril de 2016.

94-yr-old Keith Davison - lonely after losing his wife - just put in a pool 4 the neighborhood kids: https://t.co/0aInKhvXsW #land10kstories pic.twitter.com/FgTzgpt54G