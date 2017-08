Piensa en la mejor idea de la cocina... ¿la tienes? Pues no vale un pimiento

Imaginad por un momento que el cocinero X inventa una nueva salsa gracias a una técnica revolucionaria.

La salsa es deliciosa, adictiva y enamora por igual a clientes y a cocineros. Algo así como la Coca Cola de la alta cocina. Todos quieren saber el secreto del cocinero X para copiar su receta y servirla a sus comensales. Con la idea de rentabilizar al máximo la gallina de los huevos de oro, el cocinero X registra y comercializa a gran escala su producto estrella con el secreto de su fórmula mágica. Todo para mantener a raya a los buitres de la cocina que tienen la copia en su ADN. Así es como el cocinero X logra vivir de la renta toda su vida, cobrando royalties sin moverse de su nuevo sofá de plumas de ganso, sumando ceros a su cuenta bancaria mientras duerme y sin volver a cocinar jamás.

Lo que sería un sueño mojado de cualquier empresario parece la peor pesadilla de un cocinero. Los chefs dirían que este tipo avispado es un tiburón de los negocios y no un buen cocinero porque si amas la restauración hay una máxima que se sigue a raja tabla: hay que compartir las nuevas técnicas y las recetas con los demás porque el legado de los grandes nos pertenece a todos.

"Cuando te copian están reconociendo implícitamente tu buen arte en los fogones y te das por satisfecho”, dicen. Es decir, poniendo en la carta “salsa a la manera del cocinero X”, el cocinero X se debería dar por satisfecho porque... ¿no es la mejor manera de rendir pleitesía a la reputación de un chef?

Así lo creen la mayoría de cocineros. En ese romanticismo hay mucho de verdad, pero también algo quebradizo que se escapa entre tanto besuqueo facilón entre colegas de profesión. Pongamos un ejemplo: no puede ser que a estas alturas persista la eterna duda de la autoría de la esferificación entre Ferran Adrià y Heston Blumenthal. Pese a que el primero se ha llevado todos los honores, el segundo defiende que ya ofrecía cocina molecular dos años antes. ¿Quién copió a quién?, ¿Quién robó a quién? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque en la alta cocina faltan notarios del tiempo. El International Journal of Gastronomy and Food Science, es una revista online que "alienta igualmente a científicos y chefs a publicar artículos científicos y obras culinarias originales". Un intento loable pero incompleto a escala mundial.

Como muy bien destaca Philippe Regol aquí, hay plagios que incluso "pasan el filtro de los organizadores de los congresos de cocina". Si ni los jueces expertos en el tema son capaces de atar cabos, ¿quién puede hacerlo? "Todo esto se hace desde la impunidad más completa ya que ni siquiera hay denuncia (ni simbólica) de los propios cocineros afectados", nos decía Regol.

No por recurrente, el caso de La Gastroteca de Madrid sigue siendo el mejor ejemplo para ilustrar el debate con heridas abiertas sobre los plagios en la cocina. Corría el año 1987 y los restaurantes españoles fusilaban a mansalva los platos de los grandes chefs franceses. Todos querían ser como Paul Bocuse. Todos querían cocinar como Michel Guerard. Todos querían el reconocimiento de Pierre Troigros. Un plato con una palabra en francés era una excusa para poder cobrar más al comensal. Haciendo gala de una nobleza poco frecuente, Stéphane Guérin y Arturo Pardos decidieron pagar los derechos de autor a cada uno de los grandes chefs que copiaron en su carta. Así fue como su afamado restaurante de la Plaza de Chueca número 8 remitió cheques equivalentes al 10% sobre la ganancia bruta de cada plato servido.

Nadie daba crédito. Era algo inaudito que llegó a copar portadas incluso de grandes medios norteamericanos. The Washington Post titulaba con acierto: "El reconocimiento está bien, pero ¿y si las pizzas tuvieran copyright?". Pero lo más curioso fue la reacción de los chefs involucrados que en lugar de cobrar los royalties con orgullo como lo haría cualquier creador con su obra. La mayoría lo devolvió o lo sorteó entre sus empleados. Otra vez la misma idea de fondo: ¡Las creaciones en cocina son colectivas! Era como decir que una buena copia era preferible a un buen cheque por los servicios prestados.

Y yo digo: ¿No se puede aceptar la copia con elegancia mientras se cobra legalmente por la autoría de una técnica de cocina? Los hombres de negocios a esto le llaman “win win”. En la cocina lo de "ganar y ganar" genera dudas, recelo y altas dosis de suspicacia .

Sólo queda una alternativa: o dejamos de llamar artistas a los cocineros (¿artesanos de nuevo?) o los elevamos definitivamente a la categoría de un cineasta, un escritor o un cantante. Las dos opciones tienen sus pros y sus contras, pero lo que no puede ser es el descontrol absoluto del panorama actual donde el desconocimiento flagrante provoca situaciones ridículas entre los propios cocineros.

En los tiempos en los que parece que todo está inventado, si algún iluminado se cree el inventor de la sopa de ajo que lo demuestre. Si demuestra el valor de su hallazgo debe tener un reconocimiento profesional y una retribución económico acorde al uso e impacto de su descubrimiento.

Quizás un día alguien será el primero. Algún insensato se atreverá a cobrar por compartir sus creaciones y muchos grandes cocineros se habrán quedado sin su merecido premio más allá del sitio de honor en los libros de gastronomía.