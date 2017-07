Así se sirve la cerveza perfecta. Con ustedes, el robot cervecero

En las ferias anuales de robótica se presentan mil y un prototipos que no llegan a nada. La mayoría de veces son robots industriales pensados para suplir a trabajadores en cadenas de montaje. Los fabricantes buscan contentar al empresario más que al gran público y por eso no suelen tener forma humana. No es el caso del robot cervecero, que protagoniza cientos de vídeos mientras internet lo aplaude asombrado.

Porque lo que hace este robot es empatizar con la cerveza, darle el respeto y el cariño que merece y que muchas veces ni los humanos sabemos darle. Mira con qué delicadeza levanta la chapa de la botella. Mira cómo va inclinando gradualmente el recipiente para que se forme la cantidad de espuma ideal. Y mira cómo remata la obra de arte: agita la botella con los últimos dedos de cerveza para coronar esta obra de arte. Da hasta lástima que no pueda bebérsela, porque si no seguro que por lo menos le daríamos a probar un sorbo.

Después de ver el vídeo, a mitad de camino entre la utopía, la perfomance artística y el sueño de un geek, tal vez ames su brazo rojo por encima de todas las cosas del mundo mundial o te preguntes en qué narices estamos gastando el talento humano para desarrollar tecnología.

Estudiar la carrera universitaria de ingeniería industrial, un posgrado de robótica y un máster en el extranjero de diseño para acabar fabricando un robot cervecero. No sabemos si compensa del todo.