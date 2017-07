Sale a la luz la polémica oferta para nuevos trabajadores de Burger King

El nuevo convenio para trabajadores de Burger King se publicaba ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y no ha tardado en dar titulares y toneladas de polémica en Internet.

Se ofrecen 818 euros al mes y una estupenda dieta para seguir con tu jornada laboral: una hamburguesa y un helado (de Burger King claro está). En detalle, el gigante hamburguerero paga a sus empleados españoles entre 11.456 y 18.597 euros brutos al año según el cargo que ocupen. Y como dieta durante el horario de trabajo incluye el whopper, la hamburguesa estrella de la marca, y el helado Sandy.

¿Quién puede sobrevivir en España con esos sueldos y comiendo así?

Estas son las cifras concretas para trabajadores sin cargo fijos a jornada completa:

-818 euros al mes para con menos de un año de antigüedad

-944,5 euros al mes para el trabajador con más de un año de antigüedad

Por su lado, los encargados ganan 16.688 euros brutos anuales y los gerentes 18.597 euros.

Lo peor es que, como aportaba el blog El BOE Nuestro de Cada Día con su lectura del convenio, el salario mínimo interprofesional español para el año 2017 es todavía inferior a esa cifra: 9.907,8 euros mensuales.

Otro de los datos que más ha impactado es que no haya ninguna compensación por movilidad si el trabajador es obligado a trasladarse a 50 kilómetros de su opuesto original o a poblaciones limítrofes. Asimismo, el blog explica que si el empleado tiene una baja incapacitante temporal, la empresa solamente pagará para complementar los porcentajes de los que se hace cargo la Seguridad Social si el empleado tiene más de un año de antigüedad.

Las reacciones no se han hecho esperar y el propio blog ha recogido en sus comentarios unas opiniones de lo más diversas:

-”Los trabajos de primera línea son objetivamente más sencillos sí, pero también más duros y en los que hace falta mayor actitud para desempeñarlos”.

-”El salario mínimo en España es claramente insuficiente para una vida digna, así se le ha comunicado a España desde Europa”.

-”¿Que a todos nos gustaría que una empresa invirtiera en sus trabajadores antes que en su beneficio propio? Ponte a hacer una empresa y verás el esfuerzo que conlleva, y que, cuando estás en la cresta, ya verás como te tira ganar más eurillos a ti que dárselos a tus empleados”.

-”El neoliberalismo revolucionó el modelo socio económico para bien hasta cierto punto, pero desde luego se ha radicalizado y son los gobiernos los que han de poner límites a las empresas”.

-”Es un convenio con muchas carencias, pero mejora en mucho al anterior, en especial a los grupos más desfavorecidos”.

-Pero esas cifras son para empleados a jornada completa, supongo que casi nadie este ahí a J.C. y estén la mayoria contratados a pocas horas semanales concentradas en horario de fin de semana y nocturno.

-”Como el salario mínimo interprofesional es insuficiente, es normal que se cuestionen también cifras superiores si parece que no garantizan un buen nivel de vida. Es el caso del mínimo de este convenio. Al final, sea un trabajo que requiere estudios o no, esa persona tiene que pagar alquiler/hipoteca, recibos, etc. igual que los demás. Y todo el mundo como soltero debería poder tener capacidad de ahorrar”.

El BOE Nuestro de Cada Día, en el que la periodista Eva Belmonte, de la Fundación Ciudadana Civio, ofrece una lectura fácil de los datos que se publican en el boletín, como nombramientos y subvenciones, y que en muchas ocasiones no aparecen en la prensa porque, como ella dice “no hacen bonito”.

[Vía El BOE Nuestro de Cada Día]