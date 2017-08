Borrachos en el avión: aumenta un 51% el número de arrestos por causar incidentes en vuelos y aeropuertos

Esta mañana la BBC preguntaba lo siguiente a los internautas: “¿Necesitas beber antes de volar? El número de personas arrestadas por estar beodas en aviones y aeropuertos ha aumentado un 51% respecto al año pasado”

Do you need a drink before you fly? The number of people arrested for being drunk on planes & at airports has gone up 51% in the last year. pic.twitter.com/9C7QJOC7T9 — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 14 de agosto de 2017

La mayoría de las respuestas abogaban por la prohibición del alcohol en los aeropuertos y aviones, así como la penalización por estar borracho en los mismos. Argumentaban que las empresas responsables del vuelo no deben poner en riesgo a sus trabajadores y tampoco al resto de los pasajeros.

“Prohibidlo, cualquiera que esté intoxicado no debería tener permiso para volar, simple”.

“Siempre me sorprende ver a gente bebiendo alcohol a las 6 de la mañana antes de un vuelo. Los aeropuertos tendrían que prohibirlo completamente”

“Ninguna empresa debería poner en riesgo a sus empleados. Las agresiones físicas y sexuales no deberían ser toleradas en lugares de trabajo”

No employer should put their employees at such risk either - physical & sexual assault wouldn't be tolerated in other places of work! — Debbie G (@scaryfairyGM) 14 de agosto de 2017

“Si necesitas una copa por la mañana tendrías que ir a rehabilitación, no a Ibiza”.

If you need a drink in the morning you should be going to rehab, not Ibiza. — inveryes (@inveryes) 14 de agosto de 2017

“¿Por qué hay alcohol en los aeropuertos? Viajar con un borracho es peor que con el niño que llora. ¿Una prohibición total no resolvería el problema?”

Why is there even alcohol at airports?Travel with someone pissed is worse than the crying childWould a complete ban not solve the problem? — A Brown (@_Casper2017) 14 de agosto de 2017

De hecho, el año pasado el ministro de aviación Tariq Ahmad se planteaba una reforma de la venta de alcohol en los aeropuertos después de que sucedieran una serie de incidentes protagonizados por pasajeros borrachos, según informaba The Guardian.

Las medidas planteadas por Ahmad anunciaban un recorte de los horarios en los que se puede vender alcohol en los aeropuertos, ya que actualmente no están sujetos a las restricciones usuales en algunos países y pueden hacerlo 24 horas al día.

La Asociación de Prensa reveló que por lo menos 442 personas fueron arrestadas entre 2014 y 2016 bajo sospecha de estar ebrias en el aeropuerto o el avión.

Por ejemplo, en mayo del año pasado una pasajera dio un puñetazo a un piloto de easyJet cuando se le ordenó que desalojara el avión destino Chipre que había tomado junto con una buena dosis de alcohol. Meses antes, seis hombres británicos que se encontraban de despedida de soltero fueron arrestados por la policía alemana por causar una pelea en mitad de un vuelo que obligó a Ryanair a desviar su vuelo de Luton a Bratislava hacia Berlín.

En aquel entonces, la British Air Transport Association y la Airport Operators Associations publicaron un protocolo de actuación para gestionar a los pasajeros que tengan comportamientos inadecuados. Por el momento, estas son todas las reformas que se han realizado.

¿Y tú, estás a favor o en contra de regular la venta de alcohol en los aeropuertos? ¿Apoyarías controles de alcoholemia para garantizar la seguridad a bordo?