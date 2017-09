Graban al último 'cabrón' de la Maratón de Ciudad de México y arrasa en Internet

Quitaron los puntos de avituallamiento. Desapareció el público de las aceras. Incluso se abrió el circuito al tráfico para que los coches circularan con normalidad. No importó; el corredor 25497 de la Maratón de Ciudad de México no estaba dispuesto a dejarse amedrentar.

A falta de seis kilómetros y medio, el bloguero especializado en running Edgar Merino se encontró con este corredor que luchaba por llegar a la meta avanzando entre los coches que invadieron su circuito. A medida que el hombre corre hacia la gloria, sofocado, casi luchando por su vida; el bloguero le arenga para que siga con un reto que -según parece- nunca tuvo intención de abandonar:

“¿Cómo te sientes, cabrón? ¿Lo vas a acabar? Hay una medalla allá esperándote, dele cabrón, y dele con todo”, jaleó Merino, asumiendo que el corredor 25497 necesitaba una inyección de moral. El atleta, concentrado en lo suyo, resolvió la escena con un escueto: “No me importa llegar el último”. Discurso motivacional 0 - runner digno 1.

Después de esto el atleta se perdió en la Avenida de los Insurgentes. No sabemos qué tiempo hizo, puesto que no aparece en la clasificación. Tal vez llegó a meta y los organizadores ya no estaban allí. Da igual, este runner ya es el corredor más famosos de la maratón y un nuevo ídolo con el que nos identificamos 100%.

La escena se cierra con el protagonista número 2 –Edgar Merino– dejando al runner para, a continuación, mirarnos a los ojos y regalarnos una última y decisiva prédica: “Eso es correr. Eso... es... correr. Maratón Ciudad de México, qué hermoso. Carajo”.