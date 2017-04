Ángel León: “La gente venía buscando langostinos; yo les daba lo que no quería ni el pescadero"

72 trabajadores para 40 clientes. No llegan a ser dos personas por barba, pero casi. Es el equipo humano del nuevo restaurante Aponiente que está de enhorabuena celebrando 10 años de flotación en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Una década de superviviencia navegando el fuerte oleaje de la alta cocina no es pan comido: “Llevo 2,6 millones de euros invertidos y no tengo socios. Es una fumada muy gorda. Cuando empiezas a hacer números te quedas solo solito. ¿Posibilidades de arruinarte? Todas las que quieras”, asegura Ángel León, más conocido como Chef del Mar por integrar el plancton comestible en el plato. Pero que nadie se alarme. Los restaurantes top se manejan en este varemo esquizofrénico de presupuestos imposibles que supondrían una losa demasiado grande para cualquier comedor convencional.

Con los números en la cabeza, el gaditano se mueve por su nuevo restaurante como camarón en el agua. Nos enseña los diferentes espacios a la velocidad de la luz marina. Una luz que, por cierto, ahora certifica que puedes degustar en una sala I+D gracias a unos cangrejos luminiscentes. Futurismo que brilla en la oscuridad a 60 euros la experiencia. Con maridaje y menú completo el precio final ronda los 355 euros.

I. “El año pasado me entraban ataques de ansiedad al entrar al restaurante”

Llegamos a la terraza a la hora exacta. Ángel tiene prisa para enseñarnos la joya de la corona antes de la puesta de sol por poniente. Aquí, por fin, es donde exterioriza las luces y sombras de diez largos años: “Estoy donde quería estar. En un molino abandonado que nadie quería”. Ángel está describiendo su molino, el Molino de Mareas de la salina San José del río Guadalete. Hace poco más de un año era un simple vertedero dentro del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Ahora es un nuevo pulmón natural con plantas y peces sembrados.

No lo dirá en toda la charla, pero la Junta de Andalucía recuperó el lugar a finales de 2015 porque estaba él detrás. Si no, aquí los únicos comensales serían los escombros y un par de gaviotas perdidas.

“Las especies de aves que encontramos en las marismas –exlica Ángel – son los mejores indicadores ecológicos de que la cosa va bien. Cada vez son más y más variadas. Al principio sólo había gaviotas, pero ya hemos visto águilas pescadoras”. Animales de buenos augurios dentro de un ecosistema cambiante: “Las plantas se están adaptando a un ambiente de marismas salineras. Cada vez que sube la marea están rodeadas de agua salada y plantas como el espárrago marino o la salicornia ya forman parte del menú degustación”.

Con su jardín marino reflotando, habla con más calma de los inicios: "El año pasado me entraban ataques de ansiedad cuando entraba en este espacio porque lo veía todo tan grande y yo tan chico... Actualmente ya está controlado”.

Quien controla la recuperación de las salinas es la guardiana de las marismas. Parece un personaje de una novela de Tolkien, pero podemos prometer y prometemos que es un oficio en Aponiente en manos del ojo científico de Ana de Osma, la primera bióloga de la historia de la cocina española contratada a tiempo completo por un restaurante.

“Que yo sepa no hay ningún referente parecido en otro restaurante en todo el mundo. Creo que soy la novedad”, dice la bióloga. “Soy como la profesora de biología del restaurante. Al final todos tenemos que ponernos al día”.

Tener a una bióloga marina entre camareros es algo desconcertante: “Estoy cada día aquí. Mis funciones son explicar a los comensales los aspectos que tienen que ver con mi campo de estudio, ayudar al departamento de I+D, formar al personal de sala o de recepción y estudiar el entorno que nos rodea para ver qué podemos aportar de nuevo dentro de la cocina”. Biología al servicio del buen plato. Casi nada.

II. “Si un cliente me decía que algo no le gustaba me convertía en un gilipollas”

Ya en su despacho privado, cigarro en mano, Ángel León vuelve a recuperar el timón de la conversación: “He pasado de tener un restaurante en el que no se escuchaba ni se veía el mar a tener el mar atravesando mi restaurante”. Mejor resumen imposible.

“Ahora se entiende mucho más la historia de mi cocina. Cuando viene un cliente extranjero ahora entiende por qué sólo cocinamos mar. Estamos en un molino de mareas y tiene todo mucho más sentido. Antes entraban y, de repente, se encontraban con un menú radical sin carne ni verduras”. Y con la radicalidad llegaron las primeras críticas negativas.

“He intentado afinar mi cocina para que no sea estridente. Mucha gente decía que mi cocina era estridente”. Cuando le preguntamos qué es estridente suelta que “estridente es un sabor demasiado bestia para el menú. Con mucha leña. Ahora busco un mayor el equilibro después de que muchos clientes me hayan dicho las verdades a la cara”.

Que te digan que tu cocina no es buena no es un trago fácil y menos para alguien con un carácter complicado: “Cuando empecé hace diez años si un cliente me decía que algo no le gustaba me convertía en un gilipollas. En realidad, lo que tenía era una inseguridad del carajo. Era miedo al fracaso y mi reacción era de capullo o de déspota”.

Sobredosis de autocrítica con traca final: “Si un ciente me pedía un huevo frito con papas me ponía de mala leche. A día de hoy le cocino unos huevos fritos o unas lentejas de gloria bendita. Yo no le digo más que no a un cliente ni de coña. Lo que no sabe es que van a ser las lentejas más caras de su vida para que no vuelva nunca más a comer lentejas en mi restaurante”. Humor gaditano a chorros.

Realmente, el gran problema inicial fue la incomprensión. Querer cocinar mar sin hacer mariscadas era un ultraje. Era como una gran ballena blanca entre cachalotes: “Al tercer año de Aponiente estaba por cerrar mi restaurante porque no tenía clientes. Nadie entendía que pusiera pescado de descarte en el plato. Un pescado que los marineros tiraban por la borda. La gente venía buscando cigalas, langostinos o bogavante y se encontraban con un notas que les daba lo que no querían ni los pescaderos. ¡Qué cojones era esto! Había un choque de trenes de puta madre”.

Con mucha más sal en la piel ha aprendido 3 grandes cosas: “La madurez de haberlo pasado muy mal, de haber perdido muchos clientes y de tener la necesidad de evolucionar para no cerrar. Me dije a mi mismo que jamás perdería a otro cliente en mi puta vida. Empecé a cambiar mi actitud y si un día estaba peleado con el pescadero o con el mundo no salía a saludar y listos. Lo agradecían mis clientes y mi equipo de sala”.

III. “Quillo, yo soy atlántico y el Atlántico es muy grande”

"¿Cómo logras que la gente local pueda permitirse venir a tu restaurante?”, es la pregunta que más tiempo tarda en contestar. Algo le pesa en el alma aunque lo niegue: “Si te digo la verdad, mi obsesión era que el gaditano viniera a mi casa. Ahora estoy mucho mejor y ya no me duele tanto. Cocino Cádiz para el mundo. Aquí somos muy pocos y yo hablo del mar, no hablo de Puerto de Santa María. El mar no tiene barreras y mi cocina puede llegar a conectar con un tío de Japón, de Australia o de Berlín. Eso es lo más bonito de mi cocina, que no tiene una identidad propia. Antes uno era más emocional con Cádiz y sus venas, pero quillo, yo soy atlántico y el Atlántico es muy grande”. Le ha costado digerir este razonamiento, pero la verdad es que mal argumentado no está.

Ahora falta encontrar la fórmula mágica para que los clientes potenciales bajen hasta Cádiz: “En Aponiente estamos ya en un 60% de clientes extranjeros. Es una barbaridad que era imposible hace 5 años. La segunda estrella cambió el rumbo de todo. Ahora bajan hasta aquí a conocer tu casa porque somos suficientemente maduros para descubrir que hay un sitio donde ocurren cosas en frente de África”.

IV. “La gente va al restaurante a mojar pan y a beber vino”

Los pecados de la alta cocina son muchos y la mayoría son evidentes para todos menos para los egos de los grandes chefs. Aquí Ángel León tira con bala: “Al final he aprendido que la gente va al restaurante a mojar pan y a beber vino. Me ha costado entenderlo, pero es así. Yo me dedicaba a contar cuentos macabeos a mis clientes y al final el cliente se mareaba o se ahogaba. Era mucha información... Aquí ahora vienes y te comes una ensalada de ostras y si el cliente al final quiere saber más información sobre el plato aquí estamos y te la damos toda”.

Gestionar lo que quiere el cliente con lo que quiere el chef sigue siendo la eterna batalla: “Intento que la gente se lo pase bien. A los cocineros se nos va la pinza con tanta información. Somos un coñazo. He ido a restaurantes donde te cuentan mil historias y no puedes hablar tranquilo ni con tu mujer (que por cierto no la veo hace meses aunque duerma a su lado). Y pienso que son cosas que me pueden ocurrir a mí. Puede pasar que el cliente sólo quiera disfrutar con la persona que tiene enfrente y esto a los restauradores se nos olvida. Yo este año lo he entendido y ahora el cliente se me queja que le explico pocas cosas”.

Al final, ningún restaurador quiere asumir que el cliente nunca estará contento: “Algún día encontraré el equilibrio y tendré a todo el mundo feliz. Por eso hay restaurantes mágicos. El otro día un cliente muy gracioso me dice 'Chef, usted se quiere poco' y le digo '¿Y eso?'. El hombre mira a su mujer y le dice 'no le da ningún valor a lo que estamos comiendo. ¿Ensalada? ¡Ensalada es lo que yo me hago! ¡No lo que hace el chaval este!'".

Ángel le da poca importancia a quererse o no y mucha más a la providencia: “Yo he tenido la suerte que me cayó una estrella. No me la entregó la Guía Michelin, me la mandó Dios. Si no me cae esa estrella hubiera cerrado porque yo debía hasta de callarme”.

V. “En Aponiente te cargas de Omega 3 para toda tu vida”

Hablar de plancton con Ángel León es como hablar de manzanas con Einstein. Es el padre de todo el tinglado. Por eso el final de esta entrevista merece ser reproducido tal y como se dio:

– ¿De verdad crees que estamos preparados para comer plancton a gran escala en España?El sentimiento de sostenibilidad de este país es muy reciente. Hace 10 años no se entendía nada cuando yo iba con los barcos y me quedaba con el pescado de descarte. Aquí espero que no eches de menos la carne ni el foie. Hay mucho miedo a probar cosas nuevas, pero toda la gente que no quiere comer animales, puede comer estos vegetales marinos sin problema alguno.

–¿Qué aporta realmente al organismo?

En Aponiente te cargas de Omega 3 para toda tu vida. A la de sitios que tendrías que ir para comer todo este mar. Un gramo de plancton equivale en Omega 3 a 7 kilos de pescado. Fíjate qué barbaridad. Te haces una bechamel de plancton y es como comer kilos y kilos de pescado”.

–¿Y por qué no se come más plancton si todo es tan beneficioso?

El problema ahora sólo es el precio porque sólo hay una empresa que lo produce. Cuando dentro de 10 años lo hagan 20 empresas se acabó el problema y esto será otra cosa.

–¿No te miedo que se te vincule al plancton para el resto de tu carrera en la cocina?

Si me dijeras si prefiero descubrir una técnica para los cocineros o un nuevo ingrediente para el ser humano no lo dudaría. Es que es muy fuerte. Hay mucho vegetal en el mar por descubrir que aún no se ha puesto encima de una mesa. Ese es mi camino, descubrir nuevos ingredientes que abran nuevos campos. Y que no sean estridentes como comerse una hormiga por ejemplo.

– ¿De verdad crees que queda tanto por descubrir debajo del mar?

A nivel científico se cree que sólo están catalogados el 52% de lo organismos del mar. ¿Sabes la barbaridad que es eso? Y hablamos de agua con montañas invertidas y abismos de 5 mil o 10 mil metros donde no ha llegado ningún ser humano. Nos gastamos el dinero en ir a la Luna y todavía no sabemos nada del mar. Creo sinceramente que el mar es la solución a muchas cosas incluso a nivel médico. Las respuestas a muchos interrogantes abiertos del siglo XXI están en el agua.

– ¿Pero esto podría suplir las carencias nutricionales del mundo?

Por supuesto. Ya hay tribus en África que usan microalgas como la espirulina con agua y harina para alimentarse con papillas. Eso está ahí desde hace 200 años.