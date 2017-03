El vídeo de este gallo gigante está perturbando a internet

Los pájaros tienen un punto bastante malrollero. ¿Habéis visto alguna vez a una gaviota comiéndose a una paloma? Esas taradas necesitan como minuto y medio para sacarles las tripas y dejarlas tiradas en la carretera haciendo que todos pensemos al pobre bicho lo han atropellado.

El único motivo por el que los pájaros no suelen darnos más miedo es porque los que nos encontramos habitualmente son bastante más pequeños de nosotros. Lo cierto es que tienen una mirada que me hace pensar que, si fueran un poco más grandes, nos medirían el lomo sin atender a razones. ¿Os imagináis la película de Los Pájaros de Hitchcock pero con pájaros tamaño avestruz? Daría más angustia que Jurassic Park ambientado en una guardería.

De hecho, el vídeo que hoy está aterrorizando a la red es una mezcla de ambas cosas: el protagonista es una especie de hijo mutante entre una gallina y un dinosaurio. Si hay algún animal real más terrorífico que este, que baje Darwin y lo vea.

Am I the only person wondering why this chicken is so damn big 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/ZIWmEL2h2w — LifesBook_Ceo (@LifesBook_Ceo) 19 de marzo de 2017

"¿Soy la única persona preguntándose por qué es este pollo tan jodidamente grande?".

El vídeo se compartió orginalmente en un extraño grupo de Facebook llamado SHPEZTARIA DEKORATIVE en el que sus más de 2000 miembros comparten fotografías de sus gallos y gallinas, pero se viralizó cuando @LifesBook_Ceo lo compartió en su Twitter, donde se han desarrollado todo tipo de teorías que explican el tamaño del súper pollo.

"Buf, eso es un velocirraptor".

This looks like a chicken piloting a giant robot chicken. https://t.co/MwOs6EkGRk — Aaron Stewart-Ahn (@somebadideas) 19 de marzo de 2017

"Parece un pollo pilotando un robot gigante en forma de pollo".

THIS IS NOT A CHICKEN. THIS A FULL GROWN, 42-YEAR-OLD MAN IN A CHICKEN SUIT. HE HAS A 401K AND A TIME SHARE IN THE POCONOS. I REBUKE THIS. https://t.co/EB8Buo1n9v — R. Eric Thomas (@oureric) 19 de marzo de 2017

"ESTO NO ES UN POLLO, ES UN SEÑOR ADULTO DE 42 AÑOS METIDO EN UN TRAJE DE POLLO".

"¡La profecía es real!".

Hasta que al fin alguien dio con la respuesta.

it's a Brahma chicken. they're a large breed. scary as shit though https://t.co/lhKRA4w9bu — aionna 🌊 (@slaaaysian) 19 de marzo de 2017

"Es un pollo brahma, una raza grande. Igualmente, dan un miedo de la hostia".

Bingo: los brahma son una raza de pollos gigantes que, aparentemente, son bastante populares en Kosovo (a donde pertenecen la mayoría de miembros que postean en este particular grupo). De hecho, el chico que compartió el vídeo en primer lugar, colgó más tarde otro de otro gallo prácticamente tan enorme como el anterior.

La barrera lingüística nos impide saber de qué va exactamente este grupo de amantes de las aves de corral. ¿Se los comen? ¿Son sus mascotas? ¿Los adiestran en artes marciales para revenderlos a la mafia? Ni idea, no tenemos ni idea.

Dentro de todo este mar de dudas e incertidumbre que el recién descubierto mundo de los pollos gigantes nos ha dejado en el cuerpo, tenemos una cosa clara. Si llega el momento de enfrentarse a ellos, solo hay una persona capaz de enfrentarse a estas bestias del averno: Peter Griffin.