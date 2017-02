Dejó caca de perro en el aeropuerto... y la venganza fue más cruel de lo imaginado

Este es Steve Hofstetter, un humorista neoyorquino que sabe capear a la gente desagradable con una mala hostia bastante elegante. Esto es algo que ya quedó claro este show en el que unos borrachos del público no dejaban de hablar.

Y con esta publicación que compartió hace un par de días en Reddit y en su página de Facebook en la que explicó la pequeña venganza que se tomó contra una mujer terriblemente maleducada que se topó en el aeropuerto.

"Mientras caminaba hacia mi puerta de embarque en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, vi como el perro de una señora estaba haciendo sus necesidades en mitad del aeropuerto. La mujer, que estaba haciendo una vídeo llamada gritando como una descosida, estaba de espaldas al animal, así que di por hecho que no se estaba dando cuenta de la situación. Eso debió pensar el caballero que se acercó a comentárselo.

'Disculpe, señorita', dijo en un tono educado. La mujer lo fulminó con la mirada. "Su perro..." prosiguió, mientras señalaba la caca. La mujer puso los ojos en blanco, pasó de él y volvió a atender a su vídeo llamada mientras el hombre se alejaba de allí, claramente avergonzado. 'Alguna gente es, simplemente, demasiado maleducada', le dijo la tía ni corta ni perezosa a la persona con la que hablaba".

Cuando el perro terminó, la mujer empezó a alejarse, dejando todo aquello en el suelo del aeropuerto.

"Otra mujer se acercó para tratar de detenerla. '¿Acaso no vas a limpiar eso?', le preguntó tan impactada como nos hallábamos el resto. 'Tienen gente para eso', respondió la ofensora mientras desaparecía entre la muchedumbre. Bueno, en la medida en la que alguien que está gritando por teléfono puede disiparse entre la muchedumbre.

Me puse en pie junto al mondongo para advertir a la gente que andaba por allí mientras que alguien avisaba a algún trabajador de mantenimiento. Nadie dijo nada, estábamos demasiado en shock de que alguien pudiese ser tan horrible".

Cuando Hofstetter llegó a su puerta, la mujer estaba allí. Por lo visto, ella también viajaba a Tokio. Mientras su perro ladraba a todo el mundo, la mujer había pasado de hacer una vídeo llamada sin cascos a escuchar música a todo trapo sin cascos.

"Todo el mundo estaba pasando de ella, sentándose lo más lejos que pudieran, pero yo no soy todo el mundo. Me senté junto a la mujer horrible y le dije, '¿Viajas a Londres por negocios?'. 'Me voy a Tokio', respondió en mal tono, cabreada porque acababa de interrumpir su momento Dj. 'Oh, pues deberías darte prisa, movieron ese vuelo a la puerta 53C. Este es el vuelo a Londres'. Imaginé que podría escarmentarla con un pequeño momento de pánico por lo mal que había tratado a todo el mundo, pero no podía predecir qué pasaría después".

La señora horrible cogió sus bolsas y su perro y salió echando hostias de la puerta de embarque sin comprobar nada antes. Teniendo en cuenta que no la vio a bordo ni escuchó al perro, Hofstetter está bastante seguro de que la mujer perdió el vuelo, algo por lo que el humorista no sabía si sentirse o no culpable.

Puede que él tenga dudas, pero los demás no. Hofstetter se ha vuelto el nuevo héroe de internet por darle una lección a la mujer horrible de la caca de perro, y la gente no para de comentar le con mensajes de admiración y apoyo.

"Me quito el sombrero, compañero. Algunas personas creen que el mundo les pertenece y todo les da igual. Has hecho lo correcto mostrándole su lugar".

"¡Eres increíble! <3No haber tenido que lidiar directamente con la seguridad del aeropuerto ya es más amabilidad de la que se merece. Espero que comprar otro billete le coste el doble y que eso le duela. ¡Toma karma, zorra!".

"¿Podrías decirle a Trump que hay un espectáculo que lo reclama en otro planeta?".