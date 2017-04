La terrorífica melodía con la que se despierta la capital de Corea Del Norte cada mañana

Según dice Sammy Nickalls en Esquire, en Pyongyang, Corea del Norte, los ciudadanos cada mañana se despiertan con la misma canción. ¿Han decidido los norcoreanos ponerse, por consenso, la misma melodía de móvil? Qué va: el tema se emite por todo el país mediante altavoces de gran potencia.

Un vídeo en YouTube publicado en 2013 capturó el instante en el que Where are you, Dear General, que así se llama la canción, retumba en la mañana de Pyongyang. El tema, instrumental, resulta tan terrorífico que parece la banda sonora de una película del espacio; una en la que los aliens han invadido con éxito la Tierra.

La desinformación alrededor de Corea del Norte hace que sea difícil discernir si el vídeo realmente hace honor a la rutina diaria y matutina de Pyongyang. ¿Sonará Where are you, Dear General realmente cada mañana, todas las mañanas? Tenga o no continuidad esta peculiar práctica, lo que sí parece cierto es que el vídeo no ha sido trucado.

Where are you, Dear General fue una canción que Kim Jong il mandó componer para honrar la memoria de Kim Il-sung, líder supremo del régimen hasta su muerte, en 1994.