El vídeo sexual más viral de la semana fue grabado en un avión, y no tiene nada de porno

El vídeo sexual más popular de esta semana no tiene nada de porno: solo una puerta, una mirada de decepción y otra de máxima satisfacción.

Porque, no nos engañemos, si echas un polvo en el microbaño de un avión, se va a enterar hasta el apuntador. Y si frente a la puerta tienes a un espabilado con el móvil a mano, no solo van a saberlo el resto de pasajeros y la tripulación...

Lo grabó un hombre llamado David Eve en un vuelo de Virgen Atlantic entre Londres y Miami. Y no hacen falta muchas explicaciones para darse cuenta de lo que ocurre en las imágenes. 9 millones de visitas, and counting.

El vídeo se ha hecho tan popular que la propia aerolínea ha comentado en la publicación original de LADbible en Facebook .

"Ey, LADbible, estamos bastante seguros de que ese es nuestro avión. La iluminación es tan buena que claramente les ha hecho sonreír".

Cómo no, el ofendido de turno se manifestó rápidamente.

"¿Pero qué coño, Virgin? ¿Permites esto en tus aviones? ¿Qué pasa si un niño tiene que ir al baño después¿ ¿En qué tipo de desastre van a entrar? Es jodido que penséis que es divertido".

Con el zasca perfecto para que deje de dar la brasa justo a tiempo (ah, y lo he comprobado, es verdad que solo tiene 12 amigos en Facebook).

"Shivanan Deonarine, ¿alguna vez te preguntas por qué tienes solo 12 amigos?".

Hay quien ha sabido valorar las dificultades que ha debido entrañarles fornicar en 1 m².

"— Parte de mí piensa que esto está preparado. He estado en un montón de vuelos y esos baños son tan prqueños que casi no te puedes mover ni mear sin irte al suelo con el movimiento del avión. Hay cola constantemente así que no sé ni cómo consigues colar a alguien más dentro, nunca había visto a nadie hacer esto en toda mi vida.

— Cuando hay voluntad, encuentras la forma".

A ella no se la veía muy entusiasmada tras la experiencia.

"La mirada de decepción es real".

Aunque puede que fuera simplemente porque vio que la habían cazado in fraganti.

"Sabía que la habían pillado".

El, en cambio, encantado de la vida.

"Él sin embargo está feliz".

Y el truhán de David Eve también tiene cara de disfrutón.

"Definitivamente le dio caña a su 'vela de jamón' mientras lo hacían".

Ojalá poder volver a los 80's un fin de semana símplemente por poder echar un polvo en cualquier parte sin acabar colgado en YouTube.

"La gente ya no puede follar con privacidad en el baño de un avión sin que los graben en vídeo".