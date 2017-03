12 casos reales de metraje encontrado absolutamente estremecedores

Un usuario de Reddit preguntó sobre casos de metraje encontrado reales que resulten especialmente escalofriantes. Aquí recopilamos las mejores respuestas.

"Los vídeo-diarios de Ricardo Lopez. Estaba obsesionado con Bjork y, durante 9 meses, hizo diversos vídeos detallando cómo iba a matarla con una carta bomba, entre otras cosas. Al final del último vídeo se suicida. Lo que hay a continuación es una versión editada, pero creo que puedes encontrar todas las cintas en internet".

"Este siempre me ha dado escalofríos. Una pareja está de luna de miel, jugando cerca de la orilla de un lago con agua hasta la cintura. De pronto, la tierra del fondo cede y empiezan a luchar para mantenerse a flote hasta que, finalmente, ya no les ves y el agua vuelve a calmarse".

" Cualquier grabación de la caja negra de un avión que va a estrellarse en la que los pilotos se dan cuenta progresivamente de que van a morir con todos los pasajeros a bordo. Aquí pueden leerse. Es muy estremecedor".

"Recuerdo que había esta especie de “canción secreta” en un disco de Rammstein. Cuando ponías el CD, la primera canción empezaba diversos segundos después del principio real del disco. Tenías que apretar “atrás” justo cuando empezaba y ello te llevaba al 0:00, donde escuchabas el sonido de la caja negra de un avión japonés estrellándose contra unas montañas. Era muy amedrentador oírles gritar cada vez más fuerte hasta que, de pronto... nada".

"Los vídeo-diarios de los asesinos de Cassie Stoddart. Cassie fue asesinada por dos de sus amigos mientras estaba sola en su casa. Los asesinos querían ser prolíficos y escogieron a Cassie simplemente porque sabían que estaría sola. Uno de ellos llevó a la policía hasta dónde habían enterrado todas las pruebas, sin mencionar la cinta. El asesinato no está grabado, pero los momentos antes e inmediatamente después sí lo están".

" La grabación de audio de la Masacre de Jonestown es absolutamente estremecedora. Escuchar a 900 personas confundidas hablando, incluyendo niños, sin saber que se estaban suicidando involuntariamente y todo se va volviendo más y más silencioso... que le den a eso".

"El vídeo de Stephen McDaniel espiando a Lauren Giddings antes de estrangularla y desmembrarla".

"Estaba escuchando el episodio del 11S de Last Podcast on the Left y pusieron varios clips de audio desgarradores, pero el más estremecedor de todos eran simplemente un puñado de sonidos agudos como de sirena/ alarma. Explicaron que todos los bomberos llevas estas alarmas que se disparan cuando un bombero no se mueve durante 30 segundos o más. Es decir, cuando están muertos o inconscientes. Así que, sí, básicamente era escuchar a docenas de bomberos muertos.Es algo super inquietante de escuchar, y todavía me atormenta".

"El metraje de los Maníacos de Dnepropetrovsk es horrible. Se grabaron a sí mismos torturando a un hombre hasta la muerte con martillos y un destornillador. Lleva bastante tiempo. Y como ocurrió en 2007, el mismo año que 2 Girls 1 Cup, el vídeo tiene el simpático nombre de 3 Guys 1 Hammer".

" El del hombre que encontraron vivo en un barco remolcador 3 días después de que naufragase. Ser el buzo que está investigando un naufragio de hace 3 días y ver como aparece una mano que te agarra debe ser aterrador. Claro que nada comparado con estar atrapado en un maldito naufragio durante 3 días, totalmente a oscuras y escuchando los sonidos del fondo del océano".

" La llamada de la azafata Betty On del Vuelo 11 del 11S es jodidamente estremecedora".

"El más reciente que se me ocurre es este. Es una grabación de voz aislada del teléfono de la víctima de asesinato Liberty German, Delphi, Indiana. La policía todavía busca al hombre que la mató a ella y a su amiga mientras hacían senderismo. No hay difundido mucha información todavía, pero hay rumores de que las chicas fueron encontradas desnudas, con signos de agresión sexual y con el cuello cortado. Ha sido una pesadilla para los residentes de una pequeña población rural, y esa grabación, del que se asume que es el asesino diciéndole a las chicas que bajen de la colina para matarlas es estremecedora".

(Vía Reddit)