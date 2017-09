“Mi profe salió durante el examen y empezamos a copiar. Entonces miré hacia arriba y…”

El que haya superado su etapa de estudiante sin haber tenido algún tipo de tragicomedia tratando de copiar en un examen, muy a mi pesar, no puede decir que ha tenido "vida de estudiante". Hasta el mejor de los alumnos se ha anotado alguna que otra vez una pequeña pista en la muñeca o entre los dedos de las manos por miedo a que le falle la memoria.

Copiar, es un arte, y como cualquier arte, la perfección requiere esfuerzo. Subrayar una a una todas las fotocopias minimizadas de tu libro de historia del arte, grabar a punzón todas las fórmulas del segundo cuatrimestre de física en tu boli Bic, escribir con boli unas notas muy disimuladas en el respaldo de la silla del compañero de delante... el buen chuletero, como el buen estudiante, llega al examen preparado.

Cuando uno se presenta a la prueba sin conocimientos, ni chuletas, y con una mano delante y una detrás, acaba recurriendo a la más ruin de las técnicas para copiar: pedirle a los compañeros que te soplen las respuestas, poniendo en riesgo tu nota y la suya. En esos casos, solo queda la esperanza de que un profesor excesivamente confiado o que ha perdido la pasión por su oficio se largue de clase a medio examen dejándoos copiar a vuestras anchas.

Eso fue lo que le pasó al tuitero Joseph Morales, solo que pronto reparó en que su profesora no se había ido tan lejos como todos pensaban...

My teacher left the room during a test so we all started sharing answers. Then I look up and she was staring right at me 😳👩🏽‍🏫😩 pic.twitter.com/yPMpgazbMv — Me (@josephxmorales) 26 de septiembre de 2017

"Mi profesora se fue del aula durante un test así que todos empezamos a comentar las respuestas. Cuando miré hacia arriba allí estaba mirándome fijamente".

A pesar de no tener muchos seguidores, el tuit de Morales ha tenido más de 300.000 retuits y va camino de los 700.000 likes en apenas dos días.

Me at my desk like pic.twitter.com/ZvS78atOn5 — ♕ Johnny Bravo ♕ (@__JohnnyBravo__) 27 de septiembre de 2017

"Yo en mi mesa como...".

when you know your teacher has done this before pic.twitter.com/V8tL8o8fIp — JustinIdentity (@JustinIdentity) 27 de septiembre de 2017

"Cuando te das cuenta de que tu profesor ha hecho esto antes".

Pero, después de la risa inicial, a todos nos invade la misma duda, ¿Cómo diantres logró la profesora subirse ahí?

The real question still remains. How did she get up there? — Queen 💋 (@BarbBad) 27 de septiembre de 2017

"La gran pregunta es, ¿cómo se subió ahí arriba?".

Y lo que es más importante, ¿Cómo logró él sacarle una foto sin que ella se moviera cuando acababan de pillarle copiado?

The real question is how wand why he was able to take a picture of it?🤔 — Carter Wright (@Carterforthewin) 27 de septiembre de 2017

"La pregunta real es cómo y por qué fue capaz de sacar una foto de ello".

La respuesta: se trata de un fake.

Then do you mind telling me why this meme was already used four months ago? pic.twitter.com/ksrcQaAII6 — *sadboy emoji* (@CalVeatch) 27 de septiembre de 2017

"Entonces, ¿te importaría decirme por qué este meme ya había sido usado hace cuatro meses?

O, más bien, de una broma. ¿Qué aburrido sería Twitter si solo se pudiese hablar de historias 100% verdaderas, no?

People are so hurt that’s that image was already used 😂 like I was just trying to make people laugh 🤷🏽‍♂️😂 — Me (@josephxmorales) 27 de septiembre de 2017

"La gente está tan dolida de que esta imagen ya hubiese sido usada. Si yo solo estaba intentando hacer a la gente reir".

Al fin y al cabo, la gente lo que quiere es reírse. Esto no deja de ser un chiste con foto, y nadie espera que los chistes tengan un certificado de "Basado en hechos reales".

Shhhhh let people enjoy things — Muhammad Kabir (@mr_kay_bee) 27 de septiembre de 2017

"Shhhhh, deja a la gente disfrutar de las cosas".

Como dijo Barney Stinson: "Una mentira solo es una historia sensacional que alguien ha echado a perder con la verdad".