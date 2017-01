Vicente Fox, expresidente mexicano, no puede parar de trolear a Trump en Twitter

Muchos jubilados dedican su segunda juventud a deportes de bajo riesgo como la petanca y el dominó, así como a cualquier tipo de actividad social que les permita llevar riñonera, visera y empezar a beber antes de la hora de comer. Pero el ex presidente mexicano Vicente Fox tiene otros pasatiempos bastante más alineados con los tiempos que corren. Esencialmente, trolear a Trump vía Twitter.

Usando la red social favorita del presidente americano, Fox ha estado lanzándole pullitas non stop dejando en evidencia su hipocresía. Además de que muchos de estos tuits se han viralizado, también creó un hashtag que lo petó a nivel mundial ayer: #FuckingWall.

Sean Spicer, I've said this to @realDonaldTrump and now I'll tell you: Mexico is not going to pay for that fucking wall. #FuckingWall — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 25 de enero de 2017

"Sean Spicer, esto ya se lo he dicho a Donald Trump y ahora te lo digo a ti: México no va a pagar ese puto muro".

I demand a national registry of all Trump voters so we know who to bill for this #FuckingWall — MeanOlLiberal (@MeanOlLiberal) 26 de enero de 2017

"Exijo un registro nacional de todos los votantes de Trump para que sepamos a quién hay que cobrarle este puto muro".

Fox tiene claro que si Trump ha venido a joder al personal, el se va a encargar de joderle un rato a él.

"Entiendo a Hitler, entiendo a Napoleón, entiendo a un montón de tipos muy violentos. A esto no lo entiendo", dijo Fox a Buzzfeed News este mes. "Usa el poder para joder a la gente".

Today we turn into an era of uncertainty. If Donald the Unready doesn't learn to behave, the rest of the world needs to come together. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 20 de enero de 2017

"Hoy entramos en una era de incertidumbre. Si Donald el 'No preparado' no aprende a comportarse, el resto del mundo tiene que unir sus fuerzas".

Neither today, nor tomorrow nor never Mexico will pay for that stupid wall. If Trump wants a monument to his ego, let him pay for it!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 11 de enero de 2017

"Ni hoy, ni mañana, ni nunca, México pagará por ese estúpido muro. Si Trump quiere un monumento a su ego, ¡que se lo pague él!".

Do not be afraid of Trump, he’s a bully and a bluff, bullies end when they’re called out. America, stand out before it’s too late!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 11 de enero de 2017

"No tengáis miedo de Trump, es un matón y un fantasma, y los matones se rajan en cuanto les gritan. América, ¡levántate antes de que sea tarde!".

@realDonaldTrump's ego monument real cost is around 25 billion USD. I ask you, America, what would you prefer instead of that #FuckingWall? — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 26 de enero de 2017

"El monumento al ego de Trump cuesta unos 25 billones de dólares. América, yo te pregunto ¿Qué preferirías en lugar de ese puto muro?".

Y de los mensajes invocando al levantamiento del pueblo, pasamos al más puro vacile.

#trump,I searched, for a Trump fan in Santander Spain,nobody,none, only POKEMONES. ,You are not welcome here either pic.twitter.com/Jufmh4MHae

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 18 de septiembre de 2016

"Trump, he buscado a algún fan tuyo en Santander (España), nadie, ninguno, solo Pokémons. Aquí tampoco eres bienvenido".

Even though, @realDonaldTrump is not the prettiest gal in the room, we still have to dance with her and find a way to work together. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 9 de noviembre de 2016

"Aunque Donald Trump no sea la chica más guapa de la sala, nos va a tocar bailar con ella igual y encontrar una manera de trabajar juntos".

This's beautifull Marta my love! its birthday.What do you know about Love? Or you just know about hating . How sad! pic.twitter.com/KlYelfyI39 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 9 de abril de 2016

"¡Esta belleza es Marta, mi amor! Es su cumpleaños. ¿Sabes algo de amor, o solo sabes odiar? ¡Qué triste!".

Quiso también aprovechar para felicitar al actual presidente mexicano Enrique Peña Nietos por haber aplazado su encuentro con Trump a la espera de cambios.

De ciudadano a presidente: ¡Bravo, @EPN! México merece dignidad y respeto, no podemos dialogar donde no existe ninguno de los dos. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 26 de enero de 2017

"De ciudadano a presidente: ¡Bravo Enrique Peña Nietos! México merece dignidad y respeto, no podemos dialogar donde no existe ninguna de las dos".

Hay que decir que las críticas de Fox no han sido vistas con demasiados buenos ojos por parte de la izquierda mexicana, que recuerda su ineptitud a la hora de cumplir sus promesas de acabar con la corrupción del país. "Es una proyección psicológica perfecta", dijo Virgilio Caballero, legislador del partido izquierdista Morena, a BuzzFeed News. "Acabó siendo tan mentiroso como él dice que es Trump".

