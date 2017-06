Este presentador estuvo 4 minutos en silencio mientras los ordenadores se volvían locos

Cuando empieza la entradilla, ya sabes que algo no va bien. No hay música, para empezar. En su lugar, oyes una respiración profunda. Es la de Huw Edwards, el presentador de BBC News at ten, al que vemos una vez termina este rodillo inicial. Ahí está. Ahora solo debe empezar a leer las noticias. Vamos. ¿Por qué está callado? Cinco segundos después, todavía no ha hablado.

Pero vuelve a aparecer la entradilla. Con música, ésta vez. Y luego Edwards. Callado. Durante cuatro minutos.

Si queréis ver el desastre, que se alargó cuatro minutos, play aquí abajo.

Sucedió el pasado martes, en la cadena de noticias británica, debido a un error informático. Más tarde, cuando las noticias finalmente arrancaron, Edwards terminó excusándose con la audiencia. “Hemos tenido algunos problemas técnicos esta noche, por lo que les pedimos disculpas”. Aunque el daño ya estaba hecho; es decir: el episodio estaba llamado a viralizarse.

Y ya rebasa los 150K views.

El vídeo, en el que el presentador fija la vista en sus papeles, juguetea con su móvil, hace anotaciones con su bolígrafo, genera una fascinación extraña; casi vouyerista. La entradilla, que va apareciendo de forma aleatoria durante los cuatro interminables minutos del vídeo, sirve para oxigenar la cómica agonía que transmite el documento.

Recuerda, a ratos, a ese artefacto insano llamado Go Ibiza Go, de Carlo Padial.

Cuando se trata de incomodidad audiovisual, sin embargo, la realidad ha conseguido superar, y mucho, a la ficción.