11 policías explican la emergencia más absurda que han atendido nunca

En Reddit han hecho un llamamiento a los agentes de policía para que expliquen cuál ha sido la llamada de emergencia más absurda que han tenido que atender. Estas son algunas de las mejores perlas.

1.

"Nos llamó una mujer por un caso de emergencia médica: se había tomado tres ibuprofenos y no tenía claro qué podía pasarle".

2.

"Trabajaba como policía en una gran base naval. Recibimos una llamada al 911 de una señora que tenía una araña en el garaje y quería que fuéramos a ayudarla. Le dijimos que no se podía abusar de esta forma del 911, a lo que ella respondió, 'Bueno, ¿tenéis algo más importante que hacer ahora mismo?'.

Nos dejó planchados. Finalmente, mi compañero y yo nos acercamos allí y relocalizamos la araña en el exterior".

3.

"Policía retirado al habla. Una vez me enviaron a un caso de violencia doméstica. Cuando llegué me encontré a un hombre frente a la casa, solo, calmado y sobrio. "Solo, calmado y sobrio" es algo más raro que un unicornio cuando hablamos de violencia doméstica.

Desde la ventana podía escucharse a una mujer muy enfadada y muy borracha llamándonos todos los insultos del diccionario. Él me explicó que había roto con ella el día anterior y venía a recuperar su tele. Medio segundo después escuchamos, '¡Quieres tu puta tele? ¡Aquí tienes tu puta tele!' y vimos la tele volando desde la ventana y estampándose contra la acera.

Dios, cómo echo de menos mi trabajo a veces".

4.

"Recibimos una llamada para denunciar el robo de un mando a distancia. Para vuestra información, resultó que el mando ni si quiera había sido robado, se había caído entre los cojines del sofá".

5.

"Llamada por abuso doméstico: un tío jugando al GTA 5 estaba muy cabreado porque su mujer no paraba de perseguirlo y matarlo DENTRO DEL JUEGO. Poca broma, el tío estaba fuera de sí, si no llega a ser porque ella era más grande que él hubiésemos tenido un drama serio".

6.

"Recibí una llamada de un tío porque alguien había vandalizado su muñeco de nieve".

7.

"Una mujer (que, para que no haya duda, no tenía ningún tipo de discapacidad), llamó porque quería que alguien la ayudara a cruzar una calle con mucho tráfico porque no había paso de cebra.

Había uno en la siguiente manzana".

8.

"Hace un par de días me tocó atender a una llamada a las 3 de la mañana de una mujer mayor que había perdido a su gato. Después de un rato tratando de obtener información sobre el tema mientras la señora me ofrecía té y galletas, al fin conseguí introducir la pregunta fundamental de qué aspecto tenía el gato.

Ella me miró fijamente a los ojos y respondió '¿Qué gato?'".

9.

"Parece broma, pero no: alguien llamó porque la arena de la pista volleyball estaba demasiado caliente. Estábamos a 30 grados en la calle. Nunca he entendido qué quería que hiciese yo al respecto".

10.

"Llamó a un niño que quería ver si el teléfono realmente funcionaba por si tenía alguna emergencia más tarde".

11.

"Recibimos una llamada por una emergencia médica: una persona estaba inconsciente. Llegamos allí y descubrimos que simplemente estaba dormida".

[Vía Reddit]