La policía paró su coche y demostró que no estaba borracho… haciendo malabares

Si la policía para a un universitario un viernes por la noche por conducir a paso de burra, lo más probable es que vayan con el chip de "Piensa mal y acertarás" activado y que "Que va, no he bebido nada, ¡si vengo de la biblioteca!", le suene a la mentira estudiantil más barata después de la del famoso "dinero para fotocopias".

Esto es así aquí y en Arkansas, donde el pasado fin de semana el sargento Keith McKay y su compañero detuvieron el coche de Blayk Puckett, un estudiante de penúltimo año de la University of Central Arkansas que, según les aseguró a los agentes, conducía despacio no por venir un poco perjudicado de alguna happy hour, sino por tener una de las luces de freno estropeada. En el vídeo podemos ver como todo transcurre con normalidad hasta que los agentes le piden al chico que salga de su vehículo...

— Por cierto... ¿Qué es eso que llevas en el bolsillo.

— ¿Aquí? Bueno, esto va a sonar muy raro... Soy un mago, es una bola mágica.

— ¿Te parecería bien hacer algún truco?

— Tambien soy malabarista, os haré unos malabares...

El vídeo va de camino al millón de visitas.

De hecho, como han comentado en YouTube, Puckett ya les había dado a los agentes una pista de su arma secreta...

"Hasta su matrícula dice juggler (malabarista). ¡Qué demonios es esto, jajaja!".

A cambio de su performance improvisada, Puckett le pidió al sargento que grabara con su móvil el momento, para luego compartirlo en sus redes sociales

Resulta que Puckett está muy metido en esto de la magia y los malabares. Tiene incluso su propia web en la que puedes comprarte unas pelotas para practicar y convertirte en un malabarista tú también.

¿Qué, tú también pensabas que la magia y los malabares eran solo cosa de pringados extremos? Eso pensaba yo, pero puede que en Arkansas el criterio de lo guay lo marque otro tipo de gente, no sé, ¿la industria circense quizá?

Magic tricks are cool. Who ever said magic is for losers??? IT'S COOL OK