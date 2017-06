Y, de pronto, internet se obsesionó con los pezones de Travis Kalanick, CEO de Uber

No es que fuera demasiado bueno para ser cierto: es que era demasiado bueno para seguir siendo cierto. Que se te marquen los pezones en una foto, bueno, qué le vamos a hacer: puede ocurrir. A ti. A mí. Al CEO de Uber, Travis Kalanick; ¿por qué no? Le podría haber pasado a él, y le pasó, allá por octubre de 2014. No lo digo yo: lo dice el pie de foto de su antigua imagen en Wikipedia, donde Kalanick aparece con un jersey mostaza, cuello de pico y dos pezones tan duros como el cuarzo.

¿Qué hacía esa foto coronando el perfil de Wikipedia de Kalanick? Nadie lo sabe, pero muchos se lo preguntaron. Los primeros, los editores de su página, como Zlama, que ya en 2014 reflexionaba sobre si la foto era “apropiada”, por muy “divertida” que pudiera parecer. Bolkonsk, otro usuario, le respondía diciendo que sí; que la foto debería ser “sustituida” lo antes posible.

Aunque esta discusión lleva tres años inquietando a los editores de Wikipedia, la visibilidad de los pezones de Kalanick (ugh) no pasó de su círculo interno. Wikipedia es como Las Vegas: lo que pasa allí, allí se queda. Sin embargo, la semana pasada, periodistas como Sarah Emerson, de Motherboard, hicieron notar la anomalía que sufría el perfil de Kalanick.

“Es muy posible que nadie más que a mí le preocupe esto”, escribía Emerson, y se equivocaba. Desde finales de la semana pasada, los pezones de Kalanick (ugh) han inspirado tantos artículos como el Brexit, Trump y la muerte de Bowie juntos. Todos, coincidían en preguntarse por qué diablos nadie había cambiado semejante foto en tres años.

Y, bueno, ya pueden dejar de preguntárselo.

Aunque puede que haya sido Kalanick, a modo particular, quién ha intercedido para hacer caer la foto antigua, también es probable que haya sido el departamento de comunicación de Uber el que ha hecho presión para que dicha foto fuera sustituida. ¿Os imagináis volver a la oficina el lunes, después del finde, y que la primera reunión sea sobre los pezones de vuestro jefe?

“¿Estamos todos? ¿Sí? Bien, empecemos. Teclead 'Travis Kalanick Wikipedia' en vuestros laptops, por favor”.