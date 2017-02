12 personas explican la declaración de amor más siniestra que han recibido nunca

1.

"Mi novia robó mi libro favorito y llenó todas las páginas de marcas de besos con pintalabios. Tenía ese libro desde hacía años y que hiciera esto me jodió tanto que fue el detonante para que rompiera con ella. Bueno, eso y las amenazas de muerte".

2.

"Teníamos 14 años, si no recuerdo mal. Mientras estábamos en clase él se cortó el brazo con un compás y dejó que la sangre cayera sobre una página de mi cuaderno. Después, me miró y me dijo, 'Mi vida y mi sangre son tuyas, mi reina'. Apenas conocía a ese chico".

3.

"Mi novio de aquel momento me hizo una tarta para mi cumpleaños, pero no me dejaba compartirla con nadie porque 'la había hecho para mí'. Así que, básicamente, tuve que comerme una tarta de cumpleaños entera yo sola. Fue MUY raro todo".

4.

"En esta ocasión creo que el tipo siniestro fui yo... Veréis, ojeando Pinterest me encontré con una cosa que me pareció muy mona y quise replicarla para mi chica. En el post, un marido le preparaba una sorpresa a su mujer pegando fotos de ellos dos en el cordel de muchos globos de helio que rodeaban la cama. Era muy romántico.

Mi copia no lo fue. No fui capaz de conseguir helio, así que finalmente coloqué cientos de fotos que colgaban pegadas a cientos de cordeles enganchados al techo sobre la mesa donde había preparado la cena. Encendí varias velas y esperé a que ella llegara de la universidad. Cuando al entrar me preguntó aterrorizada si iba a matarla me di cuenta de lo jodidamente siniestro que había quedado aquello".

5.

"Cuando estaba en el instituto estuve dos años saliendo con una chica. Me puso los cuernos y la dejé. A partir de ahí se volvió una loca acosadora: me esperaba en el coche fuera de mi casa cada día cuando llegaba de clase, de prácticas o de quedar con mis colegas.

Una noche la vi aparcada al final de mi calle mientras entraba al garaje. Entré, aparqué y baje la puerta a toda prisa. Ella echó a correr desde su coche todo lo rápido que pudo para tratar de llegar antes de que cerrara. Literalmente, REPTÓ por debajo de la puerta cuando solo quedaba una rendija para intentar darme la chapa una vez más.

Grité para que mis padres vinieran a ayudarme. Bajaron al garaje conmigo y llamaron a los padres de mi ex para que vinieran a buscarla porque estaba teniendo un ataque de pánico y no estaba en condiciones para conducir. La chica se escapó al baño, y salió con las muñecas cortadas diciendo que yo y mi familia éramos el motivo por el que se hacía daño. No retomé el trato con ella, pero sé que después se enganchó a la heroína, toco fondo y ahora, al fin, dicen que está mejor".

6.

"Una mujer escribió una obra de teatro enteramente sobre mí mientras estaba en el segundo año de universidad. Había un departamento entero involucrado y había que representarla delante de cientos de personas. ¿He comentado que a mí me tocaba protagonizarla? Joder, fue rarísimo".

7.

"Después de romper con mi ex, este se plantó en el bautizo de mi primo y empezó a gritarle al cura, 'Soy un hombre mortal, pero ¿por qué Dios me priva de este ángel?'. Lo echaron de la iglesia mientras sollozaba idioteces. Un par de semanas después lo vieron metiéndole la mano en las bragas a una chica gótica detrás de una parada de autobús. Se recuperó pronto, supongo".

8.

"Mi ex, completamente pirada y borracha, se plantó en mi edificio para tratar de darme una serenata. Iba tan mal que no recordaba cuál era mi apartamento, así que decidió ir puesta por puerta tocando detrás de la puerta hasta que un vecino, finalmente, llamó a la policía y se la llevaron de allí".

9.

"En el instituto había una chica que andaba bastante colgada por mí. Ella se creía una especie de princesa-hada venida de otro reino. Decía algo de que tenía hermanas junto a las que gobernaba allí (?). No lo entendía entonces y sigo sin entender nada ahora.

Resumiendo: acabó por decirme que estaba atrapada en nuestro reino porque estaba renunciando a su inmortalidad por mi amor. Vale, la tipa daba mucha rabia y estaba pirada, pero me sigue gustando pensar que alguien una vez quiso renunciar a la vida eterna por mí".

10.

"Delante de mis padres y mis abuelos, olió con todas sus ganas unos calcetines que me acababa de quitar y dijo, 'Ah, dulce néctar'".

11.

"Una de mis ex subió un vídeo a Snapchat masturbándose con el mando de mi Xbox. Tuve sentimientos muy contradictorios al respecto".

1.

"Mi compañero de oficina, durante mi segundo día de trabajo, se dedicó a pintar en una pizarra monigotes de él, yo, y nuestros futuros hijos".

[Vía Reddit]