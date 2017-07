13 personas explican lo más extraño que un invitado ha hecho en sus casas

1.

"Una de mis vecinas bebió demasiado vino y potó vómito morado por toda la alfombra. Luego se quedó dormida, y se le cayeron todos los muslitos de pollo que había robado y se había metido en los bolsillos.

2.

"Mi familia es muy hospitalaria, así que es muy común que mis padres inviten a pasar un par de noches a gente que no conocen demasiado. Cuando era pequeño, una vez conocieron a una pareja alemana y se quedaron en casa a dormir. No hablaban casi nada de inglés, pero recuerdo que un día nos pidieron a mi hermana y a mí cuerda y unas tijeras, pero no nos dijeron para qué. Dos o tres días después se fueron sin decirle nada a nadie, pero habían dejado una rama con chocolatinas colgadas con cuerda y una señal en la que ponía 'Gracias'. Seguimos sin saber quienes eran, pero recordamos con cariño a los extraños que nos dejaron aquel árbol de chocolate".

3.

"Un amigo mío, sin ningún tipo de advertencia previa, dibujó 10 o 15 penes en papeles y los escondió por toda la casa. Después de meses los sigo encontrando. Me siento como un Indiana Jones en busca de la polla perdida. Uno de ellos cayó de mi bota en el aeropuerto. Encontré la última encima de los armarios de la cocina un año después".

4.

"La primera vez que invité a un colega a jugar a videojuegos conmigo entró directamente al comedor, pasó por delante de mis padres, olió las cortinas y mirándonos dijo '¿Habéis cenado alubias, verdad?'. Estaba en lo cierto".

5.

"Una vez mi ex y yo dejamos a un ex compañero del insti pasar la noche. No éramos super cercanos, pero necesitaba un sitio y parecía un tipo relativamente normal. La cosa es que el pavo se metió a la ducha. Llevaba allí como una hora y no salía. De repente vemos en Facebook que había subido una foto de su paquete marcando erección con una frase chunga. Estaba sacándose fotos de la polla en nuestro baño. Y lo peor es que creemos que tuvo todo el tiempo el agua corriendo pero no se duchó".

6.

"Mi amigo y su ex novia vinieron a casa. De repente, ella sacó una cuchilla de afeitar y empezó a depilarse las piernas a pelo en mitad del salón. Delante de mis padres".

7.

"Lo más raro que ha hecho un invitado en mi casa es quedarse dormido, desnudo y con los ojos abiertos. Ese invitado era mi tío".

8.

"Organicé una fiesta de cumpleaños para mi mujer hace unos años. Uno de los invitados, un compañero de mi trabajo, vio que en la nevera había una postal que había escrito a mis hijos en un viaje de trabajo. Pilló un boli y escribió una mierda de comentario sarcástico encima".

9.

"Hace unos 10 años mi amiga y yo vivimos en un habitación de hotel durante un mes mientras nos estábamos mudando. Nos hicimos amigas de los chicos de la habitación de al lado. Parecían un grupete simpático. Una noche los invitamos a tomar unas copas a nuestro cuarto. Alguno de ellos (no sabemos cuál) fue al baño, plantó una mierda enorme, y en lugar de usar el papel higiénico usó una impoluta toalla blanca para limpiarse el culo. La encontramos a la mañana siguiente. Ellos, como era de esperar, ya se habían largado".

10.

"Monté una cenita en casa para unas diez personas. Cuando fui al baño vi que alguien había cambiado todas las toallas y el jabonero por otros diferentes. Nos pareció tan raro (y al mismo tiempo gracioso) que no nos atrevimos a sacar el tema en la mesa".

11.

"Estaba haciendo de canguro de una niña de diez años que estaba teniendo ataques de ira en esa etapa. Después de dejarla jugando con el ordenador de mis hijas un rato, escuché como salía corriendo y se encerraba en el baño gritando 'LLAMA A MI MADRE AHORA MISMO, NECESITO A MI MAMÁ YA'. Su madre era enfermera y estaba de turno, así que probablemente no iba a poder atenderme al momento. Finalmente conseguí convencer a la chavala de que me dijera qué había pasado, 'ME HE CAGADO ENCIMA, ¿OK?'. Resulta que lo que ella creyó que iba a ser un inocente pedo fue una diarrea brutal. Tuve que limpiar la silla, su ropa y dejarle ropa limpia. Cuando al fin logré hablar con su madre me dijo, 'Bueno, es algo que le pasa a veces cuandos e enfada'".

12.

"Tenía una réplica de madera de la catapulta diseñada por DaVinci. Mi amigo puso una gominola gigante en forma de pollo y la lanzó contra el techo. Se ha quedado allí para siempre, porque está demasiado alto para alcanzarlo".

13.

"El imbécil del novio de mi hermana vino de visita y se quedó en casa de mis padres porque entonces mi hermana vivía con ellos todavía . La primera noche el tío se emborrachó, nos insultó a todos, y en mitad de la noche se levantó y cagó en el pasillo. Mi madre lo pisó cuando iba de camino al baño. A la mañana siguiente le echó la culpa al gato, aunque era obvio que era caca humana y además él apestaba porque no se había limpiado. Mi hermana siguió con él después de aquello. Ahora, cada vez que algo asqueroso sucede, decimos que fue el gato".

[Vía Reddit]