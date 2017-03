Esta niña pequeña fue a saludar al Papa y, de paso, le robó el gorro

MountainButorac es un bloguero católico que vive a unos pocos metros del Vaticano. Los padres de su ahijada, Estella Westrick, de tres añitos, decidieron que era un buen momento para viajar desde Atlanta a Roma para visitar al padrino de su hija, que no quiso desaprovechar la ocasión de que la pequeña pudiera conocer en persona al papa Francisco.

Pero parece que Estella no ha salido tan católica como Mountain hubiese querido: Cuando acercaron a la niña para que diese un beso al pontífice, ella decidió que ya de paso, podía llevarse un souvenir del Vaticano.

A Francisco II le hizo bastante gracia la mini gamberrada de la chiquilla y no pudo hacer más que partirse de risa ante el intento frustrado de hurto de su gorrito (que, a todo esto, se llama zucchetto, nunca te acostarás sin saber algo más). Lo que no sabemos qué tal estará digiriendo la familia de Estella que la niña apunte maneras poco católicas...

@MountainButorac helo, I'm with the church of satan. Could you DM me? Would like to ask your granddaughter questions about the hat