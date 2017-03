El pececito al que tuvieron que hacerle una “silla de ruedas” emociona a internet

Taylor Dean es una youtuber de 19 años de San Antonio, en el estado de Texas, y se dedica a subir vídeos videos educativos sobre animales. Su amigo Derek, de 20, trabaja en una tienda de acuarios en la misma ciudad.

Recientemente un cliente acudió a Derek con un pececillo que sufría un problema en un vejiga natatoria, el órgano que permite a los peces mantener su estabilidad dentro del agua. Cuando esta vejiga no funciona correctamente, los animales pueden acabar muy desviados hacia un lado o incluso nadando boca abajo.

Como el problema del pececito era incurable, Derek tuvo una idea para ayudar al pequeño: una "silla de ruedas" para peces.

My friend made a wheelchair for a goldfish pic.twitter.com/QghXTY7rme — Taylor Nicole Dean (@taylorndean) 10 de marzo de 2017

"Mi amigo le ha hecho una silla de ruedas para un pececito".

La historia tiene ya más de 25.000 retuits, 75.000 likes y un montón de comentarios de personas que no pueden contener su emoción ante tanta ternura subacuática.

i love the wheelchair goldfish more than i love myself — kd (@hellapug) 15 de marzo de 2017

"Amo al pececito de la silla de ruedas más de lo que me amo a mí misma".

"Esta es la mierda más mona que he visto en mi vida".

ive cried 4(?) times today one of them was bc of that goldfish with a wheelchair — ☆oppa winfrey☆ t-10 (@collegejeongguk) 15 de marzo de 2017

"He llorado cuatro veces hoy, una de ellas por un pececito con una silla de ruedas".

Aunque muchos han admirado el gesto de la pareja de amigos...

"Eres un regalo de Dios".

@taylorndean your friend is one of the reasons why humanity deserves a chance — maggie 💫 finch (@malfoysmusic) 11 de marzo de 2017

"Taylor, tú y tu amigo sois una de las razones por las que la humanidad se merece una oportunidad.

@taylorndean you are teaching people that all animals no matter their handicap deserve love and support to live a normal life. — Jonathon Neighbors (@jontneighbors) 11 de marzo de 2017

"Taylor, estás enseñando a la gente que los animales con discapacidades merecen amor, apoyo y vivir una vida normal".

...algunos consideran esta actitud bastante hipócrita.

imagine making a wheelchair for your goldfish but still eating meat — eva (@TryJohnlock) 11 de marzo de 2017

"Imagina hacerle una silla de ruedas a tu pececito pero seguir comiendo carne".

Otros solo piensan en poder ver el invento en funcionamiento.

@taylorndean please video tape and post the goldfish swimming in his wheelchair- I really want to see him using it. So cute. — Dawn Marie (@MK_Bookworm) 15 de marzo de 2017

"Por favor graba y sube un vídeo del pececillo nadando en su silla de ruedas, tengo muchas ganas de verle usándola, es tan mono".

Pero de momento Taylor solo ha actualizado con un par de fotos explicando que el pececito está mejor que nunca.

Just wanted to let you guys know wheelchair fish is still doing well and got an even more comfortable wheelchair pic.twitter.com/AwjeJU0pFL — Taylor Nicole Dean (@taylorndean) 15 de marzo de 2017

"Chicos, solo quería que supieráis que el pececito de la silla de ruedas lo está haciendo genial y cada vez está más cómodo en su silla".

Pero, para que os hagáis una idea, este es otro pececito en su "silla de ruedas" dándolo todo.