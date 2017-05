A primera vista, la foto de esta pareja parece muy explícita... pero solo es una ilusión

Está bien, vamos al grano: mira hacia abajo, la primera foto.

Sí, sé lo que estás pensando. Jo-der, le acabo de ver lo sagrado a este tipo. ¿Quién es? ¿Por qué está desnudo? ¿Por qué no puedo parar de mirar?

Vale, ahora más de cerca.

Uf, qué descanso te ha dado ver que ha sido una jugarreta de tu mente ¿no?

Bajo el título "Mi amiga posteó una nueva foto de perfil con su novio y todo el mundo le costó pillarla..." el usuario de Reddit Summerie compartió esta imagen con la que ha conseguido quedarse con todo el foro de Reddit (y parte del extranjero).

Lo que a primera vista parece una muy-demasiado-explícita instantánea de un hombre despatarrado promocionando todo el material junto a su pareja, no es más que un cúmulo de desafortunadas coincidencias.

Cómo te ha pasado a ti, a decenas de miles de personas la imagen les ha petado la olla.

"Al principio, en la foto en pequeño pensaba que estaba totalmente desnudo. Luego vi que era su mano. Luego cliqué y me di cuenta de que las piernas eran de ella. Luego volví atrás en, volví a mirar la foto en pequeño y pensé que debían haberlo hecho a posta. Luego volví a clicar y me di cuenta de que no. Este post ha sido una montaña rusa para mí pero sin emociones incluidas porque realmente no me importaba tanto y han sido solo 10 segundos, pero después me llevó otro minuto más escribir este comentario".

Bueno, a algunos no, algunos no se estaban enterando de la misa la mitad.

"Gracias por explicarlo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando hasta que lei tu historia. Me pase unos buenos 5 minutos mitando y todo me parecía normal. Me sentía como un acosador".

Pero nada de nada.

"Creía que era porque se parecía a Daniel Tosh".

A otros, en cambio, parece que les había petado... ejem, demasiado.

"Demasiado tarde, ya me he masturbado".