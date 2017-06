La imagen de un niño con una piscina en el balcón desata todo tipo de teorías en Twitter

Dicen que el verano no llega hasta el 21 de junio, pero el calor hace mucho que ya está presente. Los primeros manguerazos han llegado en plena primavera, las playas se han llenado en abril y los chiringuitos han abierto sus puertas mucho antes.

Pero no todos lo tienen tan fácil para acceder a una playa o una piscina, así que tienen que surgir métodos improvisados para combatir el calor. El más llamativo es uno que ha salido a la luz en Twitter durante estos días. En la imagen aparece un niño en una piscina montada en el balcón de su casa. No está claro si la imagen es actual, pero esto no ha importado a los usuarios con más tiempo libre:

We all living in 2017 and this kid is already in 3017 pic.twitter.com/yf1TUMoZXm