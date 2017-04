Este perro salió del quirófano tan colocado por la anestesia que solo podía sonreír

Este es Oscar, un golden retriever de Adelaide, en Australia. Hace poco Sarah, la dueña de Oscar tuvo que llevarlo al veterinario para que le extirpasen varios quistes que le habían salido. "Se está haciendo mayor, así que le salen estos bultos al pobre", explicó Sarah a BuzzFeed.

Poco después de su cirugía – que fue todo un éxito – Sarah le sacó una foto en la que todavía se le veía un poco perjudicado por los efectos de la anestesia. Colocado, pero feliz.

doggo went under for surgery and now he is DRUGGO pic.twitter.com/ZTJpqapbGq — hot librarian (@smack__that) 27 de marzo de 2017

"Perrete ha tenigo que pasar por una cirugía y ahora es un DROGADETE".

La gente se ha muerto de ternura al ver la sonrisa de Oscar, y la fotografía tiene más de 100.000 retuits. Además de preguntar por su estado de salud, muchos usuarios se animaron también a compartir las fotos de sus propias mascotas bajo el colocón de la anestesia, y ninguna de ella tiene desperdicio.

@smack__that here's my doggo after a surgery 😂 we would move around her tongue and she had no problem pic.twitter.com/PyRGz1Osib — Serena (@Serena_Kathleen) 28 de marzo de 2017

"Aquí está mi perro después de una operación. Le movíamos la lengua y le daba igual".

"Awww, tu perro está mucho más feliz drogado que el mío".

"Maravillosa foto. Me alegro de que esté bien. A Daisy, mi perrita adoptada de 11 años, le gustaría".

"Mi perro ayer después de que lo arreglaran".

Ah, y lo más importante: Sarah ha confirmado que Oscar se está recuperando bien.

"Está bien, y lo están cuidando bien".

[Vía BuzzFeed]