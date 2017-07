Todo el mundo le está mandando a John Legend fotos de bebés que son clavaditos a él

En Internet gusta más una historia de dobles famosos que una caña helada en pleno verano.

¿Que nos dicen que Taylor Swift es la hija del fundador de la iglesia satánica? Pues a por ello.

¿Que Zoey Deschanel, Katy Perry y Emily Blunt son trillizas separadas al nacer? Dale candela.

¿Que aparece una abuelita que era idéntica a Scarlett Johansson de joven? Pues todos rezando lo poco que sabemos para que se echen una copichuela juntas.

Lo de sacar parecidos no es algo propio de la era de internet. Tu tía Conchi lleva haciéndolo en el pueblo toda la vida sin tener ADSL. Pero ahora con la comunicación instantánea podemos transmitir estos pensamientos de mierda a cualquiera en cualquier parte del mundo en un solo click. Y los famosos son el objetivo perfecto para volcar nuestra imperiosa necesidad de desfogarnos pegándole una buena turra a alguien. Y sin movernos de la cama. GRACIAS INTERNET.

La última víctima del locurón de los parecidos razonables ha sido John Legend.

El cantante se ha llevado de paso una acusación de tener alguna que otra amante por ahí.

"Explica esto John Legend".

"Eres el padre".

"Sabía que tenía a otras mujeres".

La verdad que el bebé es clavadito al actor. Y a su hija.

El bebé se llama Jackson Harris, su madre Kimberly posteó originalmente la foto en Instagram el día antes de su primer cumpleaños. Pero aunque ya se hubiese descubierto la identidad real del bebé, en Twitter poco les importó...

Una oleada de fotografías de bebés clavaditos a John Legend empezó a inundar Twitter.

My mom’s friends son lol pic.twitter.com/UNlY1SGb3m — Young Goldie (@malikthedon_) 3 de julio de 2017

"El hijo de un amigo de mi madre, lol".

i too must have a talk pic.twitter.com/FQg3twJghP — Mocha Mandela (@Mr_Grimes9) 2 de julio de 2017

"Tenía que decirlo".

"Otro más".

Solo parece haber una explicación razonable...

"O... a ver... escuchadme... John Legend ha estado embarazando secretamente a las mujeres a través de su música".

La cosa se desbordó tanto que la pareja de Legend, Crissy Teigen, pidió que por favor dejaran de mandarle fotos de bebés que se parecen a John.

For the LAST TIME, JOHN looks like a baby so A LOT OF BABIES LOOK LIKE HIM STOP SENDING ME JOHN BABIES — christine teigen (@chrissyteigen) 4 de julio de 2017

"Por ÚLTIMA VEZ, JOHN parece un bebé así que UN MONTÓN DE BEBÉS SE PARECEN A ÉL ASÍ QUE PARAD DE MANDARME BEBÉS-JOHN".

Puede que el misterio sea mucho más sencillo de lo que parece.

I think the reason all these babies look like John Legend might be that John Legend looks like a baby https://t.co/ntB2HdZgRI — Alfred Pennyworth (@saracenic) 1 de julio de 2017

"Creo que la razón por la que todos estos bebés se parecen a John Legend es que John Legend parece un bebé".

Legend no ha podido hacer más que darle la razón:

"Exactamente".

John, parece que vas a tener que dejarte barba para que dejen de compararte con bebés. Eso sí, seguro que encuentran otro parecido razonable...

— Prolific Jezzer 🚩 (@leducviolet) 3 de julio de 2017