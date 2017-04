Ella rompió con él a través de una lista de Spotify... y él no se quedó callado

Imagen: Kirsten Titus.

Estos son Wyatt Hall, de 20 años, y Kirsten Titus, de 19, y van juntos a la Universidad Brigham Young.

Kirsten y Wyatt salían juntos, y hacían planes bastante divertidos, como subir al monte a plantar un cactus.

Pero Kirsten reflexionó y se dio cuenta de que era el momento de cortar con Wyatt. "Creo que los dos nos estábamos dando cuenta de que nos sentíamos mejor como amigos", dijo a BuzzFeed.

"Pensé que si iba a acabar con esto quería hacerlo de una forma creativa", añadió. Así que el lunes por la noche ella le envió esta playlist, en la que se curró un mensaje de despedida formado por los títulos de las canciones.

"¿Todavía quieres que te bese? Porque estoy queriendo a otra persona, pero podemos seguir siendo amigos".

Ahí es cuando apareció en escena Erika, la hermana de 14 años de Kirsten, que no pudo resistir la tentación de compartir la lista de reproducción en Twitter con un titular de lo más jugoso.

So my sister has gone on a couple of dates with a guy named Wyatt but she likes someone else so she made him a Spotify playlist and... pic.twitter.com/kJmgrUBwqb