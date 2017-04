10 japoneses explican las cosas que más les han impactado de la cultura occidental

Crédito de la imagen Getty.

Tendemos a ver a la sociedad japonesa como una bastante peculiar pero... ¿cómo nos ven ellos a nosotros? Reddit preguntó a japoneses que hayan vivido o visitado occidente por los mayores choques culturales que experimentaron. Estas son algunas de las mejores respuestas.

1.

"Soy japonés y viví en Reino Unido durante una temporada. Estaba muy sorprendido de ver la de contacto físico que tienen y lo amistosos que son los británicos. En Japón no hay muchos abrazos ni apretones de manos. Me costó bastante acostumbrarme a que amigos de amigos a los que no conocía de nada se acercasen a mí diciendo, 'Ey, tú eres el tipo japonés, ¿no?', y me dieran un gran abrazo".

2.

"Americanos: tenéis banderas en TODAS PARTES. Eso no es normal".

3.

"Japonés que solía vivir en Nueva Jersey y Georgia de pequeño. Lo que más me llamaba la atención de recordar mi infancia es lo barata que era la carne. Dios, como echo de menos aquellas barbacoas".

8.

"A nivel de comida, sobre todo tres cosas: ¿por qué siempre tenéis pan en la mesa? ¿por qué le ponéis queso a todo? ¿por qué nunca coméis arroz?".

9.

"Como japonés viviendo en USA me choca muchísimo ver la cantidad de gente sin techo que vive en las calles. Especialmente, la cantidad de ellos que tienen claras señales de padecer una enfermedad mental".

10.

"Tienes que tener conversaciones pequeñas con desconocidos cada vez que tú y otra persona os quedáis en un lugar aislado (cajero, autobús, ascensor, baño...). Parece que los occidentales no podéis tolerar el silencio en situaciones en las que a nosotros nos parecen perfectamente bien".

[Vía Reddit]