Un joven se hace un selfie con Nick Cave sin saber quién es y Twitter se enciende

James Malcom tiene poco más de veinte años, una corta carrera como cómico stand-up, y ni pajolera idea de quién es Nick Cave.

Malcom y Cave coincidieron, sin conocerse entre ellos, en el aeropuerto de Wellington; adivinidad a quién de los dos le pedía firmas la gente.

El cómico, al notar que la gente se acercaba a Cave para pedirle fotos y autógrafos, publicó un tweet, acompañado de un selfie con el músico australiano al fondo, en el que le preguntaba a su audiencia —apenas 900 followers— si sabían quién era el tipo.

Does anyone know who this is? People keep asking him to sign their t shirt pic.twitter.com/Md4fU1uKZD — James Malcolm (@DieJamesMalcolm) 17 de enero de 2017

“Al principio, sólo me respondieron dos personas, y las dos respondieron riéndose de mí”, declaró James Malcom. Sin pensárselo dos veces, y sin saber todavía quién era Cave, James se acercó al cantante para pedirle un selfie. Según dice el propio Malcom, Cave parecía “feliz de que le hiciesen fotos”.

Can someone please tell me who this celeb is? Everyone was asking him for pics and I didn't wanna feel left out pic.twitter.com/s67vF5rZKZ — James Malcolm (@DieJamesMalcolm) 17 de enero de 2017

La patinada de Malcom está dando que hablar en Twitter: las reacciones van desde los que, simplemente, ilustran al cómico sobre la identidad de Cave…

… los que le afean el haberle molestado sin conocerlo…

@DieJamesMalcolm Why would you have bothered if you didn't know who he was? Serious question. — Mike McGrath-Bryan (@mike_mcgb) 18 de enero de 2017

… los que le bloquean …

… los que le confunden aún más…

… y los que, simplemente, se dedican a trolearle.

Según ha confirmado el mismo Malcom, a día de hoy todavía no ha escuchado ninguna canción de Nick Cave, “pero probablemente lo haga”.

“Lo mío es Miley Cyrus y Melanie Martinez”.

Te queremos, Malcom; estás MUY LOCO.