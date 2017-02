Los chicos que hacen lo que sea para sacar bien a sus novias en Instagram

Antes de nada: empatizo mucho con estos pobres chavales porque yo he estado en su lugar. Hace muchos años tuve un novio que no paraba de obligarme pedirme que le sacara fotos. Todo el día, en todas partes, y hasta que hubiera unas cuantas en las que se viera todo lo guay que no era en la vida real, #truestory #todashemostenidounnoviogilipollas #ydosytrestambién

Ahora, en el apogeo del molar en las redes que estamos viviendo, incluso quienes no eran brasas de nacimiento se están volviendo muy pesados intentando conseguir ese "perfect shot" que puedan adornar con chipicientos hashtags. Pero, ¿qué pasa cuando la foto en cuestión no es un selfie? ¿Quién se esconde detrás de ese teléfono súper caro con una cámara súper buena?

Los "Boyfriends of Instragram", unos seres a los que el amor ha dotado de una extraordinaria paciencia que les permite captar con su cámara el alma bloguera de sus parejas. El proyecto tiene tanto una página en Facebook como un perfil en Instagram, en las que comparten obras de arte del metalenguaje internetero, inceptions de las fotos que se lleva los likes.

Para ellos no hay vacaciones.

Y han reinventado las fotos playeras mejor que todos los domingueros y los fotógrafos del mundo juntos.

Hacen la foto "Venga, sígueme" allá donde haga falta.

Acompañan a sus novias (y sus amigas) en las tajas...

... y en los domingos de resurrección.

Y son capaces de pasar de las copas y el jacuzzi por hacer a su chica sonreír.

La paciencia es la madre de todas las ciencias, pero sobre todo, de todas las relaciones que duran más de un año.