El extraño origen de la 'Comic Sans' ayuda a entender por qué todo el mundo la odia

No hace falta ser un diseñador preocupado por la estética para meterte con la Comic Sans: todo el mundo que tiene un ordenador en su casa lo hace. La tipografía más odiada de la Historia, de la que más chistes se han hecho, fue añadida por defecto al listado de fuentes del Windows 95, un sistema operativo lanzado en 1994.

Desde entonces, la infame fuente ha podido verse desde en la presentación del bosón de Higgs hasta en archivos del FBI, provocando siempre grandes dosis de humor involuntario. Que haya ese consenso en torno a lo desagradable que nos resulta la Comic Sans tiene una explicación: la fuente no fue diseñada para nosotros, sino para un perro llamado Rover.

El diseñador tipográfico Vincent Connare creó la Comic Sans para un programa de ordenador infantil llamado Microsoft Bob, en el que un perro hablaba al usuario mediante bocadillos que, al principio, estaban en Times New Roman. “¡Los perros no hablan en Times New Roman! Conceptualmente, no tiene ningún sentido”, dijo Connare a The Guardian esta semana.

Así, el diseñador busco inspiración en los cómics de la época para crear una nueva fuente que se adaptase mejor a Rover, su personaje canino.

Microsoft Bob, lamentablemente, no estuvo terminado a tiempo para el lanzamiento de Windows 95; aun así, Tom Stephens, un becario de Microsoft, recuperó la fuente para el Windows 95 Plus Pack, consolidando así la Comic Sans como una de las tipos más reconocibles. “Es casi una tipografía anti-tecnológica: muy casual, muy afable”, declaró Stephens.

“Cuando usas la Comic Sans, estás haciendo una declaración de intenciones”, terminaba Tom. “Significa que eres más relajado y creativo”. Y, atendiendo a las intenciones de Connare al crearla, también significa que te expresas con las formas de un perro.