Le rompen el cristal para robarle el maletín... hasta que ven los que había dentro

Al parecer, los ladrones siguieron al chico hasta su casa con intención de pegarle el sablazo. ¿Un maletín en el asiento trasero de un coche? Wow, debieron pensar que iban a pegar el golpe del mes: Ahí solo podía haber dinero, droga o dinero proveniente de la droga, ¿no?

Bueno, no exactamente...

Puede que a los ladrones un maletín lleno de juguetes sexuales sí que les causase cierto reparo, pero a la peñita de internet eso no le ha impresionado en absoluto. ¿Qué son un ramillete de consoladores en la era digital? Nada que llame mucho la atención, la verdad. Pero ¿una persona confundiéndose en una palabra?, uf, eso sí que es carnaza de la buena, y llamar "side view mirror" (retrovisor) a ventanilla, es un error imperdonable para los expertos comentaristas de YouTube.

"¿Tu amigo no sabe qué es un retrovisor?".

"Ventana".

"Dice 'retrovisor', enseña una ventanilla rota".

"Es una ventana no un espejo".

"Ha llamado a su ventana RETROVISOR jajaja, obviamente no sabe una mierda, típica zorra".

El odio no cesa.

"Quiero robarte el teléfono y grabar en orizontal con él".

Bueno, a ver, no le van a dar el Nobel al chaval, ¿pero es un poquito excesivo todo esto, no? Igualmente, como le comentan por aquí, no tuvo tan mala suerte.

"Tienes suerte, alguien entró en mi coche hace dos días y me robó una bolsa con una buena cantidad de juguetes sexuales y lubricantes".

Para lidiar con el estrés de los trámites con la aseguradora, le vendrá muy bien seguir teniendo a su lado ese maletín.