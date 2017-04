Un partido de tenis tiene que ser interrumpido por los ruidosos gemidos de una pareja

Los partidos de tenis están llenos de gritos y gemidos de esfuerzo que se confunden a menudo con los de un orgasmo. Pero en un partido del Challenger de Sarasota se ha oído uno real, y con tanta potencia que han tenido que interrumpir el encuentro.

Los americanos Francis Tiafoe y Mitchell Krueger estaban en mitad del segundo set cuando los gemidos de una chica comenzaron a oírse en todo el estadio. Al parecer, provenían de unos apartamentos cercanos al Club United Tennis.

Tan fuertes eran los gritos que los tenistas tuvieron que parar el partido. Las caras de sorpresa y risa de los aficionados tomaron el encuentro, y el locutor que estaba narrando el encuentro no supo cómo tomárselo. Al final, Tiafoe miró al público y rompió la tensión inicial tomándoselo con gran humor:

“¡No puede ser tan bueno!”

Tras las risas, el locutor intentó esclarecer los hechos. “Ha sonado el teléfono de alguien de la grada… y era un vídeo para adultos”, dijo al principio. Sin embargo, pronto rectificó:

“No, no es un teléfono. Proviene de un apartamento al otro lado del lago. Bueno, por lo menos alguien está pasando una buena noche”.

Al final, el partido se resolvió con una victoria de Tiafoe en dos sets. En cuanto llegó a casa, no dudó en compartir lo extraño que fue en sus redes sociales:

@MattReid12345 @MikeCTennis hahaha I couldn't be happier when I heard that