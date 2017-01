Estas hermanas gemelas han anunciado que van a casarse con el mismo hombre

Mediados por la industria pornográfica, aparentemente entre los sueños eróticos del varón heterosexual hay un hueco especialmente reservado para las hermanas gemelas. No está muy claro por qué alguien preferiría fantasear con dos personas absolutamente iguales, pero son pocos los que negarán haberlo hecho alguna vez.

Ahora, esta presunta utopía está a punto de materializarse “para siempre” por el australiano Ben Byrne. En un vídeo de Youtube, las gemelas Anna y Lucy DeCinque han anunciado su intención de casarse con Byrne, que lleva siendo el amante de ambas durante más de cinco años.

Las hermanas parecen muy ilusionadas con la idea, si bien plantean que su futuro marido tendrá bastantes problemas con la ceremonia. Cuando digan que pueden besarse… ¿se besará alternativamente con una y otra o será un beso triple?

Lo único que tienen claro es que nadie les va a cortar las alas… a excepción del propio Bryne. El novio de ambas hermanas no aparece citado hasta bien avanzado el video, y en ningún momento se da a entender que él haya propuesto el matrimonio. De hecho, no descartamos que haya salido por patas.

Con esto del poliamor, ya hay muchos tríos que viven juntos sin problemas. El conflicto surge cuando el único interés de dos de las partes es el tercero, aunque como dejan claro en el vídeo “ We have sex with the sam man & how it works”, ya parecen tener muchos de los problemas resueltos.

Aun así, si se casan ¿significaría que las hermanas también estarían casadas entre ellas? ¿Todo esto tendría alguna validez oficial?

En cualquier caso, ¡que vivan los novios!