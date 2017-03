Un niño coge 10.000 euros de su casa y los reparte en el patio del colegio

Un alumno de Primaria de una escuela de Caldes de Montbui, en Barcelona, ha repartido más de 10.000 euros que cogió en casa entre sus compañeros de clase.

Hasta aquí, el chaval parece todo un Robin Hood, pero teniendo en cuenta la procedencia del dinero, el crío tiene más bien un puntito de protagonista de Hermano Mayor. Y es que el niño en cuestión no "robo a los ricos para dárselo a los pobres", más bien robó los ahorros de su abuela para repartirlos en el recreo.

Según explica la noticia "el menor se hizo con varios fajos de billetes de 100 euros, que su abuela había ahorrado con el objetivo de comprar un dispositivo sanitario, para repartirlo posteriormente con sus compañeros de clase".

No tengo ni idea de a qué pueden referirse con eso de "dispositivo sanitario", así que lo he buscado en Google, que tampoco ha sido capaz de sacarme de dudas.

Los profesores del centro se dieron cuenta de que algo raro pasaba cuando, a la hora del comedor, vieron que algunos alumnos se paseaban por allí con billetes de 100 euros. Por favor, invertid un segundo en visualizar la estampa, porque de verdad que no tiene desperdicio.

La noticia sigue así, "en cuanto los padres se dieron cuenta de lo sucedido decidieron ponerse en contacto con el centro con el objetivo de alertar sobre la situación". Vale, aquí es donde yo empiezo a sospechar que el niño es un poco cabrón, porque si no ¿a santo de qué fue el sospechoso nº1 desde el primer momento?

A partir de ahí, locurón: llamadita al colegio, mensajes a los grupos de Whatsapp de los padres e infinidad de profes soltando el clásico "Hasta que no salgan todos los culpables de aquí no nos movemos, ¿eh? Yo no tengo ninguna prisa".

El centro ha asegurado a la agencia Efe que no hará declaraciones sobre el tema puesto que afecta directamente a un menor. Mientras tanto los padres siguen tratando de recuperar todo el dinero.

"Por el momento se desconoce el motivo por el que el niño decidió repartir el dinero entre sus compañeros y si todos los fajos de billetes fueron repartidos entre los alumnos".

A mí, personalmente, me hace gracia pensar que el niño ha desarrollado una mala hostia muy prematura o no repartió el dinero por ayudar a sus compañeros, sino que lo hizo por putear a su abuela, porque la vieja no le cae demasiado bien, o porque sus padres le dejan ver Narcos a las noches y se ha querido marcar un Pablo Escobar repartiendo billetes con sus compañeros.

Netflix, nos estás corrompiendo a los chavales.

