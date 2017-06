Las 30 fotografías más divertidas de la historia de Internet, según Internet

1) El perro salchicha que se comió una abeja por error

Ese momento en el que el camarero ha empezado a recoger los platos de la mesa y aún te queda casi toda la salsa por untar pero no quieres pedirle que te deje el plato un rato más porque empezaste la dieta ayer y no quieres que ese desconocido te tome por gordo. Ese momento.

(Por cierto, hay un sub reddit entero dedicado a fotos de perros que se han comido abejas. Es too much, en serio).

2) El ciervo enfadado

Nunca nadie estuvo tan enfadado como el ciervo enfadado.

3) El futbolista del brazo largo

¿E muy raro si digo que me gustaría que me abrazase?

4) El presentador del telediario altamente sospechoso

Traicionarse a uno mismo nivel experto.

5) El husky influencer

— ¿Entonces te mola mi nuevo corte de pelo?

— ...

6) El saltito

Party like its 2009.

7) El mejor sistema de ahorro de la historia

Terry Crews guarda esta foto en la cartera para verla cada vez que va a gastarse dinero en cosas que no necesita. Incluso Terry Crews tiene miedo de Terry Crews.

8) La gorra nueva de Curt

Creo que nunca he tenido tantas ganas de conocer a alguien en mi vida.

9) El payaso infiltrado

Después de un rato observando la foto he llegado a la conclusión de que lo que más me perturba no es por qué ese payaso tan creepy está en esa foto, ni que la familia actúe como si no estuviera allí. Lo más chungo es que, si miráis sus caras, el payaso y el chaval del centro parecen haber compartido droga y estar flipando al mismo tiempo.

10) La miradita de rigor

"Cuando estás borracho en una fiesta y pasas delante de un espejo".

11) El punto de inflexión

Si lo traduzco pierde la gracia. Haber estudiao.

12) El exceso de confianza

Cuando todo en la vida parece ir sobre ruedas y cometes el error de confiarte demasiado.

13) El hombre pulgar

Si no recuerdas al hombre pulgar eres demasiado joven para estar leyendo esto.

14) El hombrojete

¡Operadora, póngame con los servicios sociales! Oh, wait...

15) El ojojete

¿Es un anuncio de pañuelos o de papel higiénico? Heaven only knows.

16) El día más feliz de su vida

A diferencia de las personas, los perros si salen bien en sus fotos de grupie. En serio, no conozco a nadie que tenga una foto en la que salga bien posando con un cantante o actor famoso. El karma nos castiga así por ser unos putos brasas.

17) El montaje de su vida

Un momento... ¿no es este el hombre pulgar? ¿en serio tiene orejas?

18) El imparable

La vida es cuestión de actitud.

19) El perro que no se había perdido

De los creador del chiste de "¿Has visto mis tetas?, No, pero me gustaría verlas", llega "¿Has visto a este perro?, Ahora sí lo he visto".

20) El "Barril de diversión"

A ver, si tienen una empresa que se llama "Barril de diversión", deberían tomarse esto con un poco de sentido del humor. No sé, digo.

21) El novio de Geri

Si os fijáis bien, lo más raro de esta foto es que uno de ellos decidió salir a pasear no con uno, sino con dos botellines de agua, uno para cada mano.

22) El momento en el que Obama vio a un niño vestido del papa

Vale, igual es que yo me estoy fijando constantemente en detalles que no importan, pero... ¿el padre de la criatura va disfrazado de Men in Black o es un guardaespaldas de Obama que ha secuestrado al niño-papa para mostrárselo a su jefe? ¿O es el padre de la criatura disfrazado de escolta del papa? Joder, yo esta noche no duermo.

23) El face swap fallido

A veces las cosas salen mejor cuando salen mal.

24) La foto de Martin y Cracker

"¿Qué tipo de nombre es Martin para un perro?".

¿Alguien recuerda cómo nos divertíamos antes de Internet?

25) El ecce homo

Cecilia Giménez es la más grande de España.

26) La foto inspiracional que inspiró esta obra de arte

No le busques sentido, solo disfruta.

27) La gata que vio demasiadas películas bélicas

"Se llevaron a los niños. Se lo llevaron todo".

28) El hombre que pilló lo primero que tenía a mano

"No hay tiempo para explicaciones, coge un cáctus".

29) El hombre que tenía la boca grande y presumía de ello

En mi instituto hubiese sido un tipo muy popular.

30) El niño subway

La digievolución de las señoras que se ponen una bolsa del super en la cabeza para no mojarse el pelo cuando llueve. Me juego lo que sea a que este finde en el Sönar habrá gente con pintas más raras que esto.

[Vía Reddit]