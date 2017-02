Esta perrita despistada perdió el concurso de agilidad, pero enamoró a internet

¿Habéis visto alguna vez una competición de agility? Es un concurso de perros, pero no de esos en los que los que los bichos se tienen que quedar muy quietos para que un señor valore si la proporción entre su cabeza y su cola es estéticamente perfecta. En los espectáculos de agility los perros tienen que superar una serie de circuitos bastante complicadillos con la ayuda de sus dueños.

Y cuando digo "bastante complicadillos", me refiero a que la mayoría de nosotros acabaríamos la primera vuelta con más moretones que después de montar un armario de Ikea.

En el Westminster Dog Show participan los perros más pro del panorama: para petarlo en este tipo de concursos hay que ser un perro muy inteligente. Pero tiene toda la pinta de que, como suelen decir que le pasa a la gente inteligente, los perros que tienen una buena sesera y un mundo interior rico, tienden a despistarse un poquito con... bueno, con todo.

*Si este vídeo no te arranca, aunque sea una sonrisilla, estás muerto por dentro, deal with it.

Eso debió pasarle a la sensación perruna internetera de la semana: Mia la Beagle, la perrita despistada que, aunque no ganó, enamoró al público de Westminster y, después, a medio internet.

"¡Demasiado gracioso! Estábamos viendo esto y mi boxer estaba con el morro pegado a la tele viendo a Mia. Ojalá pudiera subir aquí el vídeo".

"¡El mejor vídeo del día! ¡Mia la beagle debería volverse una sensación de internet de la noche a la mañana!".

Y, de hecho, así fue: el vídeo de Mia tiene más de un millón de visitas en Facebook. Todas y cada una super merecidas.

En serio, por favor, mírala.

¿Cómo no amarla?

Si has escuchado con atención el audio del vídeo te habrás percatado de que, además de a un público muy entregado, se oye al comentarista decir "Come on, don't be a beagle, don't be a beagle" (Vamos, no seas un beagle, no seas un beagle), y, por los comentarios que ha dejado la gente en la publicación de Facebook, lo dice con mucha razón. Los beagles son perros muy inteligentes y activos pero... con mucha personalidad. Eso se traduce en que son MUY difíciles de adiestrar.

"Tenemos un beagle y nos reímos cuando el comentarista dijo '¡No seas un beagle!. Disfrutamos mucho viéndolo y la entrenadora lo hizo muy bien. Ha tenido que entrenarla 10 veces más duro que a cualquier otra taza para conseguir que hiciera el circuito. Los dueños de beagle lo entenderán".

"'No seas un beagle, no seas un beagle' ,jajaja, ¡esa nariz ralentiza una carrera de agility de vez en cuando!".

"Esto me hizo reir muchísimo. Tengo una beagle (Helen) y es tan inteligente, ágil y rápida, ¡pero también es muy tozuda! Mi marido y ella tienen una relación amor-odio por culpa de esto".

Lección aprendida: Nunca le pidas a un beagle que deje de ser un beagle.