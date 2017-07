Esta foto muestra lo más desagradable que alguien puede llegar a hacer en un avión

Hasta ahora había un acuerdo social en esto: las personas más odiosas a bordo de un avión son aquellas que en el momento de aterrizar deciden celebrar la llegada a destino APLAUDIENDO.

No sabemos si el entusiasmo se debe al hecho de no haber sufrido una muerte horrible en un accidente aéreo o a un simple arrebato a lo Paco Martínez Soria de "¡Ay qué bien que ya hemos llegao!".El caso es que esta peña ha perdido su puesto. Ya no están en el podio, quitadles la medallita y el ramo, que hemos descubierto a unos especímenes mucho peores. Podría explicarlo, pero rompería la magia.

La tuitera Jessie Char fue la responsable de compartir horrorizada su experiencia con sus seguidores. Estaba en un avión de vuelta a su casa en San Francisco y decidió postear una foto de dos asientos vacíos a su lado con el irónico comentario de "Mis dos personas favoritas para ir sentada en un avión".

My two favorite people to sit with on a plane pic.twitter.com/L3WqX4nfkJ — Jessie Char (@jessiechar) 19 de julio de 2017

Cuando, de repente, algo jodidamente terrorífico sucedió.

Today, I flew on the set of a nightmare. pic.twitter.com/PNI4KmQvTG — Jessie Char (@jessiechar) 19 de julio de 2017

"Hoy volé en el escenario de una pesadilla".

Wait, que hay más.

You guys will never guess what happened next. — Jessie Char (@jessiechar) 19 de julio de 2017

"Tíos, no os imagináis lo que pasó después".

¿Listos?

The left foot reached over and opened a window. — Jessie Char (@jessiechar) 19 de julio de 2017

"El pie izquierdo se levantó y abrió la ventana".

¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

That is not ok. — Josh Wolf (@joshwolfcomedy) 20 de julio de 2017

"Eso no está bien".

Según explicó Char a Today, "Miré adelante y atrás para buscar al asistente de vuelo más cercano y pillé a uno, pero para cuando llegó hasta mí el pie había retrocedido discretamente hasta su asiento en la fila 6".

En internet, entre tanto terror salieron unas cuantas bromas al respecto.

maybe you make this into a positive and launch your debut album? pic.twitter.com/wX2IdY0HQc — Scott Fahrig 🌹 (@scottfahrig) 19 de julio de 2017

"¿Quizás podrías convertir esto en algo positivo y lanzar tu álbum debut?".

"We are currently cruising at two feet above sea level." — Kirsty Webeck (@KirstyWebeck) 20 de julio de 2017

"Actualmente estamos volando a dos pies por encima del nivel del mar".

"Excuse me flight attendant, can I get a cup of hot water (that I will *accidentally* spill)?" — jon (@jnlncrc) 19 de julio de 2017

"Disculpe asistente de vuelo, ¿puedo pedir una taza de agua caliente (que tiraré *accidentalmente*)?".

1. Lick your thumb2. Slide it between big and first toe3. Don't let them pull their foot back.4. It's your foot now. You claimed it. — XaiaX ̃̈ (@XaiaX) 19 de julio de 2017

"1. Chupa su dedo gordo

2. Pasa lengua entre el dedo gordo y el segundo.

3. No dejes que tire el pie hacia atrás.

4. Es tu pie ahora, lo has reclamado".

No jury would convict you pic.twitter.com/fn9KLDnbaf — Ding (@Johnnymo19) 19 de julio de 2017

"Ningún jurado te condenaría".

[Vía Indy100]