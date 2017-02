10 camareros explican la peor primera cita que han visto nunca

1.

"Trabajaba en un restaurante con dos pisos. Un hombre y una mujer estaban teniendo una cita en una mesa de la plante de arriba. Se notaba que era la primera por el tipo de preguntas que se hacían. El caso es que, en un momento que la mujer fue al baño, se cayó por las escaleras y se abrió la cabeza. Tuvimos que llamar a una ambulancia: estaba inconsciente y sangrando. Fui corriendo a avisarle. El tipo se levantó, miró a la mujer inconsciente, volvió a su mesa y siguió comiendo durante 45 minutos mientras a ella se la llevaban al hospital. Sigo sin entender nada".

2.

"Solía trabajar en un pequeño restaurante de barrio. Todos los clientes eran habituales. La mayoría eran parejas de cuarenta y pico o cincuenta y pico, pero había una excepción: un hombre muy guapo de unos treinta y algo que siempre traía a chicas al restaurante para romper con ellas. Un par de veces al mes, aparecía allí con una mujer guapa. Para cuando llegaba la mitad de la comida, la chica siempre estaba llorando. Nunca pude escuchar mucho de las conversaciones, pero era duro llevarles la comida a esas chicas sabiendo lo que iba a pasar".

3.

"Trabajo en un italiano. Hace unos años atendí a un chico y una chica que acababan de conocerse de camino al restaurante. Él me preguntó si teníamos sopa, le habían operado de la boca y no podía masticar muy bien. No teníamos sopa, pero le dije que los ñoquis eran lo más blandito que teníamos. El pavo tardó 3 horas de reloj en acabarse el plato. Ella estaba hartísima. Me apuesto lo que sea a que nunca se volvieron a ver".

4.

"Hace un par de meses serví a una pareja. Cada vez que me acercaba, él estaba hablando y ella estaba allí sentada con cara de no estar pasándolo nada bien. Al final, cuando fui a llevarles la cuenta les pregunté si la querían que les cobrase junto o separado, a lo que ella respondió al momento "SEPARADO". Mientras le cobraba a ella con la tarjeta, vi al tipo sacar el móvil y empezar a mirar Tinder".

5.

"Estaba trabajando como camarero y vi a una pareja que se había conocido en Tinder y estaban teniendo su primera cita. La tipa era una puta loca. No paraba de decirle al chico que podría ser un psicópata y matarla (cuando él no le había dado ningún tipo de motivo para pensar algo así), y se puso a mirar Tinder mientras él estaba a su lado. No paraba de decirle que tenía mucha suerte de que hubiese accedido a quedar con ella, que no creía que fuese a ser tan aburrido. Se pidió como 5 o 6 copas y varios chupitos. Él solo bebió un par de cervezas. Ella le obligó a pagarlo todo. Mi parte favorita es cuando él se disculpó, fue al baño y se escapó por la salida de emergencia. Ella, cómo no, loquísima buscándolo por todas partes".

6.

"Hombre de mediana edad no demasiado atractivo llega al restaurante a las 19:30. Se sienta, pide un vaso de agua e insiste en que su cita llegará 'en unos minutos, está parada en el tráfico'. En torno a las 21:15 el encargado se acercó para decirle que el restaurante cerraba a las 22:00 y que si quería pedir algo para comer tenía que pedirlo ya. Pidió algo para picar y volvió a insistir en que su cita estaba de camino y pedirían la cena cuando llegase. 21:45, entra por la puerta una mujer PRECIOSA, se pone frente a él, no pude escuchar la conversación, pero el hombre pidió que le pusieran su aperitivo para llevar y se marcharon juntos sin que ella llegase a sentarse".

7.

"Una vez presencié una cita en la que el tío estuvo todo el rato hablando de lo especial que era y cómo su mente no era como la de las demás durante toda la maldita cita. La chica, educadamente, intentaba participar en la conversación, pero cada vez que trataba de decir una palabra, él la cortaba. Brutal".

8.

"Trabajo en un restaurante japonés y me viene claramente una pareja a la mente. Ofrecemos habitaciones privadas con puertas correderas. A esta pareja la primera cita les estaba yendo muy bien, tanto que después de un par de copas estaban comiéndose la boca y metiéndose mano a un nivel ilegal. Podrían haber corrido la puerta, pero las dejaron bien abiertas para que camareros y clientes, incluyendo niños, vieran toda la escenita".

9.

"Una noche un hombre se me acercó mientras yo estaba en el ordenador. Me pasó un billete de 20 y su número en una servilleta. Me dijo que estaba en la peor cita de su vida, que aquella mujer era horrible y que necesitaba salir de allí. Que por favor fuese al teléfono más cercano y le llamara con cualquier excusa. Pensé que era broma pero, en cuanto un compañero me dijo lo desagradable que era la mujer de aquella mesa, salí corriendo a llamar al pobre hombre y rescatarlo".

10.

"Soy camarera en un asador. Justo ayer llegó una pareja y les pregunté si querían algo de beber a parte del agua. Ella dijo, '¿Pues una Pepsi? ¿Quizás una Coca Cola?', El respondió, 'Bien, Erin, voy a pagar yo'. Ella, con una cara de pena increíble dijo 'Solo agua estará bien'".

[Vía Reddit]