Brujas de alrededor del mundo se unen para lanzar un “conjuro masivo” a Trump

Ya está, ya puedes dejar de buscar, acabas de dar con la noticia más surrealista de hoy: brujas y cristianos se están peleando en las redes por Trump.

GUYS WITCHES ARE CASTING A SPELL TO BIND TRUMP AND CHRISTIANS ARE PRAYING TO PROTECT HIM GET MY POPCORN pic.twitter.com/QRdrISt9Zz — Laura Shortridge (@DiscordianKitty) 23 de febrero de 2017

"Tíos, unas brujas están preparando un hechizo para contener a Trump y los cristianos están rezando para protegerle. Pillad palomitas".

Con la llegada de Trump todo se ha vuelto un poco loco. Las idas de olla de este señor tienen tanto nivel que los creadores de South Park decidieron dejar de hacer bromas sobre él porque la realidad siempre acababa superando la ficción. Y, desde que llegó a la presidencia, la ida de olla empieza a ser cada vez más colectiva.

Muchos no acaban de encontrar la forma de digerir que el hombrecillo del pelo extraño sea ahora el presidente de los Estados Unidos y se aferrarían a cualquier clavo ardiendo con tal de sentir que están haciendo algo para aligerar su salida de la Casa Blanca.

Viendo que manifestarse en modo clásico no estaba funcionando, mujeres de todo el mundo han decidido optar por algo más old school. Tan old school que roza lo medieval: sacar su bruja interior y orquestar un hechizo contra Donald Trump.

No es la primera vez que pasa algo así, pero nunca había llegado tan lejos. Ya tienen todo preparado y explicado en su página de Facebook: el hechizo, las instrucciones, la fecha y la hora. El documento, extensamente detallado se llama "Un hechizo para amarrar a Donald Trump y todos sus cómplices (versión 2.0)". Parece que la versión 1.0 no fue demasiado bien. Qué coño, si ganó las elecciones, la versión 1.0 debió salir fatal. El hechizo se realizará la medianoche del 24 de febrero y confía en la "energía masiva" de todas las participantes.

Si todo esto ya te parecía loco, espérate, porque hay más. Un grupo cristiano se ha enterado del asunto y quieren contratacar... rezando. ChristianNationalism.com ha pedido a sus lectores que respondan a la acción de las brujas leyendo el Salmo 23 al mismo tiempo que ellas realizan su magia.

Bueno, por suerte para todos no les ha dado marcarse ellos un "Juicios de Salem (versión 5.0)", que ya sabemos el gustico que le han tenido siempre los cristianos a las barbacoas de infieles.