Esta niña de dos años es siniestramente idéntica a Ed Sheeran

La gente odia a Ed Sheeran por lo mismo que odian Mr Wonderful, ese exceso de buenrollismo produce más cortes de digestión que tirarse a la piscina recién comido. Incluso Vice dedicó hace tiempo un tema a reflexionar sobre qué tipo de persona hay que ser para ser un fan del popero pelirrojo.

Así que, visto el panorama, no tenemos muy claro si a Zoe Walton y su hija Isla, de dos años, les tenemos que dar una palmadita en la espalda, un abrazo, o el pésame... El caso es que, por alguna jugarreta del desino, Isla es idéntica al Ed Sheeran.

Isla, de dos años, y su mamá viven en Exter, Inglaterra. Según ha comentado Walton, sus familiares y amigos llevaban tiempo hablando del parecido. "Recibía comentarios de nuestra familia diciendo que se parece a Ed, pero hasta la semana pasada no se nos había ocurrido subir la foto a internet", explicó a Buzzfeed.

Lo que Walton no imagina es que Isla iba a volverse mundialmente famosa en cuestión de horas después de que un tal Tom (al que no conoce en la vida real) decidiera postear la foto haciéndose la pregunta que todos nos haríamos al ver a la criatura...

"¿Por qué este bebé se parece más a Ed Sheeran que el propio Ed Sheeran?".

Why does this baby look more like Ed Sheeran than Ed Sheeran does? pic.twitter.com/3I50d7yQlh — Tom Davies 🌐 (@1TD) 17 de marzo de 2017

82.000 retuits después las reacciones se repiten: incredulidad, risa y un poco de miedo-raro.

"¿Por qué es esto tan real?".

"Lloro".

Thus is fucking me up lol https://t.co/XEuB1xFIq9 — ya homegirl (@ramennikki) 19 de marzo de 2017

"Esto me está petando la olla lol".

Algunos han etiquetado directamente al cantante prácticamente reclamándole una prueba de paternidad.

@1TD He has got to be the father😂 — Ross McCulloch (@Rossmac212) 17 de marzo de 2017

"Tiene que ser el padre".

"Ed Sheeran, ¿es este un hijo tuyo?".

"Ed Sheeran no sabía que tenías un hijo".

Y otros haciéndole una oferta que no debería rechazar...

"Ed Sheeran, por favor, mete a este bebé en tu próximo vídeo".

[Vía Buzzfeed]