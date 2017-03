Un cartel se vuelve viral tras descubrir la triste realidad de dar pan a los patos

Hacer el mal a propósito y que te salga bien la jugada puede hacerte sentir una persona horrible, horrible pero satisfecha. Sin embargo, cuando creías estar haciendo algo bueno por alguien y descubres que en realidad la estabas cagando soberanamente, te sientes escoria. Una auténtica mierda.

"¿Cómo que los tetrabriks no van en el cartón? ¿Cómo que son envases?".

"¿Llevo cinco años felicitándole por su santo el 7 de julio, me dices en serio que no se llama Fermín?".

"¿Intolerante a la lactosa? Vaya... pues me parece que soplar las velas sí, pero casi mejor que no pruebes la tarta".

En esa tesitura se encontró esta usuaria de Twitter al descubrir, gracias al letrero de un parque, que durante todos estos años había vivido engañada: cuando les daba trocitos de pan a comer a los patos, en realidad los estaba prácticamente envenenando.

I'VE BEEN FEEDING DUCKS BREAD THIS WHOLE TIME IM SO ASHAMED IM SUCH A MONSTER pic.twitter.com/dzyicjJc7Q — d (@proudsIytherin) 22 de marzo de 2017

"He estado dando de comer pan a los patos todo este tiempo y estoy tan avergonzada, soy un monstruo".

La señal dice: "El pan nos hace ponernos enfermos, no contiene la nutrición ni las calorías que necesitamos para mantenernos calentitos en invierno. El pan en descomposición contamina nuestra agua y genera desagradables algas flotantes, lo que mata a nuestros peces y nos crea afecciones. Además, hace que nuestra agua huela mal".

Resumiendo: cuando les das pan a los patos, les estás haciendo una enorme putada. Y ahora, medio internet está llorando sintiéndose unas personas absolutamente despreciables.

i'm about to cry. i've fed so many ducks bread https://t.co/sCEn241ofv — Maddie Stibel (@maddiestibs) 23 de marzo de 2017

"Estoy a punto de llorar. Les he dado pan a tantísimos patos".

Holy fuck I use to feed the ducks bread at the golf course with my grandpa OH MY GOD I KILLED THE DUCKS😭😭😭😭😭😭 https://t.co/jD9Qeq4knV — baby blue (@AnnikaGastelum) 23 de marzo de 2017

"Joder, solía darles pan a los patos en el campo de golf con mi abuelo, OH DIOS MÍO, MATÉ A ESOS PATOS".

@joshdunIive @beccccatron I was literally by a river today feed ducks bread :c — toñy (@carlosatapia96) 22 de marzo de 2017

"Justo hoy he ido al río a darles pan a los patos".

@DamnItsGeorge Me too. Now we find out ducks love bread the way kids love candy bars. The good thing ducks love healthy food too. — asha (@ashabot) 24 de marzo de 2017

"— Wow, todo este tiempo pensaba que a los patos les encantaba el pan.

— Y yo. Ahora sabemos que los patos aman el pan de la misma forma que los niños aman las chucherías. La parte buena es que a los patos también les gusta la comida sana".

Si quieres dar de comer a los patos, puedes darles semillas para pájaros, lechuga en trocitos, uvas sin pepitas partidas por la mitad y arroz cocido. El pan, mejor te lo guardas para hacerte en un bocadillo.

[Vía BuzzFeed]