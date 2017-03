Este chico acaba de hacer el peor fail en la historia de La Ruleta de la Fortuna

Nada duele más en el orgullo que quedar como un tonto. Pueden llamarte feo, y que lo lleves con dignidad porque tú te ves un tipo con encanto. Puedes resbalar en mitad de la calle y reírte más que nadie muy orgulloso de tu sentido del humor. Ay, pero Dios te libre de quedar como un auténtico idiota, porque ahí la vergüenza llegará para pegarle una paliza a tu autoestima, que se quedará en posición fetal llorando en el suelo hasta nuevo aviso.

El Trivial, un juego creado para generar malestar y conflictos familiares, es un claro ejemplo de ello: el que ha jugado al Trivial, inevitablemente ha tenido alguna cagada épica en el Trivial. "Hala tío, ¿cómo fallas esa?", "Era super fácil", "Ya, le tocan todas las fáciles y tiene solo dos quesitos, vaya pringao" y tú ahí, aguando el tipo con el morro torcido.

El equivalente a gran escala de este tipo de ridículo son las cagaditas en los concursos televisivos. Una respuesta fallida en prime time podía condenarte durante varios meses a ser un tonto famoso. Un tonto reconocible por el gran público. Un tonto maltratado por la sociedad. Y ahora que estas cagaditas perviven para siempre en YouTube, equivocarse en la tele da más miedo que marcar a boleo una respuesta en un examen tipo test en las que los fallos restan.

Este es el caso de Kevin, el chico que ha hecho la que probablemente es la pifia más gorda de la historia de La ruleta de la fortuna.

Mientras giraba la ruleta a Kevin se le veía sonriente, seguro de sí mismo, "Esto lo tengo finiquitao", pensaba.

Kevin creía que tenía la sartén por el mango, pero lo cierto es que el pobre andaba tan perdido que no tenía ni sartén, ni mango, ni puta idea de lo que estaba haciendo. En la pantalla una respuesta a falta de una letra para ser resuelta, "A STREET CAR NA_ED DESIRE".

No hace falta haber estudiado en una escuela de cine para ver que la respuesta es " A Streetcar Named Desire" ( Un tranvía llamado deseo). ¿Creo que todos tenemos en mente a Marlon Brando superviolentamentesexy gritando "Esteeeelaaaaaaa" en camiseta de tirantes, ¿No?

Pues Kevin no, el pobre Kevin no tenía esa escena en mente. Él debió ver alguna versión porno de la historia, porque si no a ver quién explica por qué Kevin, muy seguro de sí mismo, pidió la letra K. ¿"A STREETCAR NAKED DESIRE"? (es decir, "Un tranvía deseo desnudo") . Bitch, please.

Kevin, si lees este artículo, escríbenos y te pondremos en contacto con este chico, el pasó por lo mismo que estás pasando tú y ahora ya lo lleva mucho mejor.

Ánimo, Kevin.